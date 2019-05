Riflettori accesi sulla sfida tutta inglese tra il Chelsea di Sarri e l’Arsenal. Giornata di Mondilali under 20, nella notte si è giocata la Copa Sudamericana

Mercoledì 29 maggio con la finale di Europa League in primo piano. Si sfideranno le due inglesi Chelsea e Arsenal. Per Sarri l’occasione di chiudere al meglio la stagione e pensare al futuro forse in bianconero. Il match si potrà seguire con il supporto della nostra webcronaca. Ben quattro le sfide valide per il Mondiale under 20 con l’Italia che torna in campo questa volta contro il Giappone. Playoff in Serie C mentre nella notte si è giocata la Copa Sudamericana. Andiamo dunque a vedere tutti i match già conclusi prima di dare spazio al riepilogo sui risultati aggiornati in tempo reale dei principali incontri odierni. Successi casalinghi per Colon, Independiente, Atletico-MG e Sporting Cristal rispettivamente 3-1 contro il River Plate, 2-0 contro l’Aguilas e U. Calera, 3-0 contro l’U Espanola. Finisce senza reti tra Melgar e U. Catolica.

