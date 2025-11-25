Chelsea-Barcellona 3-0: Estêvão e Delap stendono i blaugrana

Diretta Chelsea-Barcellona di Martedì 25 Novembre 2025: un’autorete di Kounde sblocca la sfida nel primo tempo, Estêvão e Delap dilagano nella ripresa

LONDRA – Il Chelsea di Enzo Maresca firma una vittoria pesantissima in Champions League, superando il Barcellona con un netto 3-0 allo Stamford Bridge. Una partita dominata dagli inglesi, che hanno approfittato delle ingenuità difensive dei blaugrana e dell’espulsione di Ronald Araujo nel primo tempo. Con questo successo, i Blues si rilanciano nella corsa agli ottavi, mentre la squadra di Hans Flick vede complicarsi il cammino europeo.

Cronaca del match

Il primo tempo si accende al 27’, quando un cross velenoso di Garnacho induce Koundé all’autogol che porta avanti il Chelsea. Poco dopo, un gol di Enzo Fernández viene annullato per fuorigioco. Al 44’ la gara si mette in salita per il Barcellona: Araujo rimedia un rosso diretto per fallo da ultimo uomo.

Nella ripresa, i Blues dilagano: al 10’ il talento brasiliano Estêvão firma il raddoppio con un destro preciso. Al 28’ è Liam Delap, entrato dalla panchina, a chiudere i conti con il 3-0 definitivo. Il Barcellona, in inferiorità numerica, non riesce mai a reagire e subisce la pressione costante degli inglesi

Tabellino

CHELSEA: Sanchez R., Gusto M. (dal 1′ st Andrey Santos), Fofana W., Chalobah T., Cucurella M., James R. (dal 37′ st Acheampong J.), Caicedo M., Estêvão (dal 37′ st George T.), Fernandez E., Garnacho A. (dal 14′ st Delap L.), Neto P. (dal 31′ st Gittens J.). A disposizione: Acheampong J., Adarabioyo T., Andrey Santos, Badiashile B., Buonanotte F., Delap L., George T., Gittens J., Guiu M., Hato J., Joao Pedro, Jorgensen F. Allenatore: Maresca E..

BARCELLONA: Garcia J., Kounde J., Araujo R., Cubarsi P., Balde A. (dal 34′ st Martin G.), de Jong F., Garcia E., Fermín (dal 17′ st Christensen A.), Lamine Yamal (dal 35′ st Olmo D.), Lewandowski R. (dal 17′ st Raphinha), Torres F. (dal 1′ st Rashford M.). A disposizione: Bardghji R., Bernal M., Casado M., Christensen A., Fernandez D., Kochen D., Martin G., Olmo D., Raphinha, Rashford M., Szczesny W. Allenatore: Flick H..

Reti: al 27′ pt Kounde J. (Chelsea) autogol, al 10′ st Estêvão (Chelsea) , al 28′ st Delap L. (Chelsea) .

Ammonizioni: al 40′ pt Gusto M. (Chelsea), al 7′ st Maresca E. (Chelsea) al 32′ pt Araujo R. (Barcellona).

Espulsioni: al 44′ pt Araujo R. (Barcellona).

Gol annullati: al 24′ pt Fernandez E. per fuorigioco (Chelsea).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Slavko Vinčić (SVN), coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN). Quarto uomo David Šmajc (SVN), Video Assistent Referee Christian Dingert (GER) e Assistente Video Assistent Referee Benjamin Brand (GER).

La presentazione del match

Martedì 25 novembre, alle ore 21:00 allo Stamford Bridge di Londra, in Inghilterra, andrà in scena Chelsea-Barcellona, match valido per il quinto turno di League Phase della UEFA Champions League 2025-2026. Allo Stamford Bridge di Londra il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Barcellona guidato da Hans Flick. Le due squadre arrivano alla sfida appaiate in classifica a quota sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate.

Gli inglesi sorridono, in seguito al successo maturato in casa del Burnley per 0-2, ottenendo tre punti fondamentali per scavalcare i rivali del Manchester City al secondo posto della Premier League con 24 punti. Il Chelsea è campione del Mondo per cui le aspettative sono inevitabilmente elevate. Da questo punto di vista l’avventura del team di Enzo Maresca è stata fin qui non entusiasmante ma sufficiente per garantirsi almeno ad oggi la qualificazione ai playoff della UEFA Champions League. Dopo il ko con il Bayern alla prima giornata, i Blues hanno poi battuto Benfica e Ajax in casa pareggiando nell’ultima uscita in trasferta con il Qarabag. Dopo il Barcellona, i Pensioners se la vedranno con Atalanta, Pafos e Napoli. Ci sono diversi indisponibili nel Chelsea. Non faranno parte della gara sicuramente Colwill, Cole Palmer ed Essugo che hanno subito infortuni che richiedono tempi di recupero più lunghi.

Situazione analoga per il Barcellona che ha avuto la meglio su Newcastle e Olympiakos, perdendo contro il Paris Saint-Germain – peraltro in casa propria – e pareggiando infine sul campo del Club Brugge. Eintracht, Slavia Praga e Copenhagen saranno le prossime tappe europee dei catalani. Insomma, se non altro, sulla carta il calendario della squadra di Hansi Flick non sembra terribile. Gli spagnoli sono reduci da un roboante 4-0 ai danni dell’Athletic Bilbao grazie a un ispirato Ferran Torres, autore di una doppietta. Ha tanto da lavorare pure lo staff medico del Barcellona. Sono diversi gli elementi in dubbio tra il team blaugrana: Lamine Yamal vorrà provare ad esserci a tutti i costi nonostante la pubalgia gli stia causando più di qualche problemino. Poi ci sono Raphinha, Marc Casadó e il terzo portiere Joan Garcia, tutti con fatiche da smaltire. Nessuna speranza, invece, per Gavi, Pedri e Ter Stegen per i quali il rientro avverrà con tempistiche più lunghe.

COME ARRIVA IL CHELSEA – Il Chelsea di Maresca si dispone con il 4-2-3-1: in porta c’è Robert Sanchez; la linea difensiva è formata da James, Hato, Adarabioyo e Cucurella, incaricati di garantire solidità e spinta sulle fasce. Davanti alla difesa operano Moises Caicedo e Andrey Santos, chiamati a dare equilibrio e protezione al reparto. Sulla trequarti agiscono Estevao, Joao Pedro e Gittens, pronti a creare gioco e supportare l’offensiva. In avanti il riferimento è George, terminale incaricato di finalizzare le azioni dei Blues.

COME ARRIVA IL BARCELLONA – Il Barcellona di Flick si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Szczesny; la difesa è composta da Koundé, Cubarsì, Araujo e Balde, chiamati a garantire solidità e spinta sugli esterni. In mezzo al campo agiscono Bernal, Lopez e Olmo, incaricati di dare ritmo, qualità e collegamento tra i reparti. In attacco il tridente formato da Yamal, Lewandowski e Rashford ha il compito di guidare l’offensiva e creare pericoli continui alla difesa avversaria.

Le probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; James, Hato, Adarabioyo, Cucurella; Moises Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Joao Pedro, Gittens; George. Allenatore: Maresca.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsì, Araujo, Balde; Bernal, Lopez, Olmo; Yamal, Lewandowski, Rashford. Allenatore: Flick.

