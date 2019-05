Europa League, Chelsea – Eintracht Francoforte 1-1 (5-4 d.c.r.): il tabellino del match

Il tabellino del match Chelsea – Eintracht Francoforte 1-1 (5-4 d.c.r) il risultato finale, i Blues volano in finale a Baku.

LONDRA – Sarà derby londinese tra Chelsea ed Arsenal nella finale di UEFA Europa League. I Blues di Maurizio Sarri, infatti, battono ai calci di rigore l’Eintracht Francoforte e strappano il pass per la finale di Baku, che si terrà il prossimo 29 maggio. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con il gol di Loftus-Cheek, ma nella ripresa i tedeschi salgono in cattedra e trovano il pareggio dopo pochi minuti col solito Luka Jovic. La squadra di Hutter sfiora il vantaggio in più di un’occasione, ma al termine dei regolamentari il risultato rimane sull’1-1. Nei tempi supplementari il Chelsea torna ad attaccare, ma spreca due contropiedi in superiorità numerica, trascinando la partita ai calci di rigore, nei quali è decisivo il portiere Kepa che neutralizza Hinteregger e Paciencia. Per i Blues sbaglia Azpilicueta, ma per sua fortuna Hazard sigla il rigore decisivo che porta ad una finale tutta londinese.

Il tabellino del match

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen (29′ st Zappacosta), David Luiz, Emerson; Loftus-Cheek (41′ st Barkley), Jorginho, Kovacic; Willian (17′ st Pedro), Giroud (5′ pts Higuain), Hazard. A disposizione: Caballero, Alonso, Cahill. Allenatore: Sarri

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hinteregger, Falette; Da Costa, Rode (25′ st De Guzman), Hasebe, Kostic; Gacinovic (12′ sts Paciencia); Rebic (45’+3′ st Haller), Jovic. A disposizione: Ronnow, N’Dicka, Chandler, Gelson Fernandes. Allenatore: Hutter

Reti: 28′ pt Loftus-Cheek (C); 4′ st Jovic (E)

Ammonizioni: Falette, Rode, Abraham, De Guzman (E); Kovacic, Azpilicueta, Zappacosta (C)

Espulsioni: –

Recupero: 0′ pt; 5′ st. 1′ pts; 2′ sts.

Stadio: Stamford Bridge