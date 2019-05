La squadra di Sarri batte l’Eintracht Francoforte ai calci di rigore ed accede alla finale di UEFA Europa League, dove incontrerà l’Arsenal.

LONDRA – Sarà derby londinese tra Chelsea ed Arsenal nella finale di UEFA Europa League. I Blues di Maurizio Sarri, infatti, battono ai calci di rigore l’Eintracht Francoforte e strappano il pass per la finale di Baku, che si terrà il prossimo 29 maggio. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con il gol di Loftus-Cheek, ma nella ripresa i tedeschi salgono in cattedra e trovano il pareggio dopo pochi minuti col solito Luka Jovic. La squadra di Hutter sfiora il vantaggio in più di un’occasione, ma al termine dei regolamentari il risultato rimane sull’1-1. Nei tempi supplementari il Chelsea torna ad attaccare, ma spreca due contropiedi in superiorità numerica, trascinando la partita ai calci di rigore, nei quali è decisivo il portiere Kepa che neutralizza Hinteregger e Paciencia. Per i Blues sbaglia Azpilicueta, ma per sua fortuna Hazard sigla il rigore decisivo che porta ad una finale tutta londinese.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO FINALE: CHELSEA - EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1 (5-4 d.c.r) 23.47 HAZARD, 4-3!!! CHELSEA IN FINALE!!! 23.46 Para Kepa su Paciencia!!! Il Chelsea ha il match point!! 23.45 David Luiz!! Pareggia il Chelsea!! 23.44 Para Kepa, sbaglia Hinteregger!! 23.44 Segna Jorginho! 3-2! 23.43 Gol di De Guzman! 3-1 Eintracht!! 23.42 Sbaglia Azpilicueta!! Para Trapp! 23.41 Segna anche Jovic! 2-1! 23.41 Barkley!! 1-1 Chelsea. 23.40 Gol di Haller! 1-0 Eintracht! 23.39 Sarà l'Eintracht a calciare per prima. 23.36 Le squadre si preparano a calciare. SECONDO TEMPO SUPPL. 120'+2' Si va ai calci di rigore!! 120'+1' Ammonito Zappacosta. 120' Concessi due minuti di recupero. 118' Cambio nell'Eintracht. Paciencia prende il posto di Gacinovic. 116' Segna Azpilicueta, ma l'arbitro annulla tutto per carica sul portiere. 115' Chelsea pericoloso!! Jorginho serve Zappacosta, che esplode il destro! Trapp si rifugia in angolo. 112' Salva tutto Hinteregger! Emerson entra in area di rigore e calcia, ma Trapp dice no! Sulla respinta la palla diventa buona per lo stesso Emerson, ma Hinteregger lo anticipa con un intervento provvidenziale! 111' nulla di fatto sul corner. 110' Buon contropiede dei Blues con Pedro che serve Zappacosta, il cui cross viene deviato in corner. 109' Nullo l'apporto, fino ad ora, di Gonzalo Higuain. 106' Inizia il secondo tempo supplementare. PRIMO TEMPO SUPPL. 105'+1' fine primo tempo supplementare. 105'+1' Salva sulla linea Zappacosta! Colpo di testa di Haller sugli sviluppi del corner, ma Zappacosta ci mette la testa! 105' assegnato un minuto di recupero. 103' Conclusione dalla distanza di Barkley, palla a lato. 100' Eintracht ad un passo dal vantaggio!! Cross di Kostic per Haller che a tu per tu con Kepa calcia male e da il tempo a David Luiz di salvare sulla linea!! 100' Non nella sua miglior serata Eden Hazard, che fino ad ora si è visto poco. 97' Chance clamorosa sprecata dal Chelsea!! Contropiede cinque contro due per i padroni di casa, ma Higuain sbaglia il passaggio!! Situazione simile a quella vista pochi minuti fa con Barkley. 96' Higuain prende il posto di Giroud nel Chelsea. 95' Altra occasione per il Chelsea! Corner per la squadra di Sarri battuto da Hazard, Azpilicueta si fionda sulla sfera e calcia al volo, ma manda alto! 93' Spreca Barkley!! Contropiede dei Blues con Barkley che giunge sino al limite dell'area, ma tarda troppo a servire Pedro che si involava verso Trapp!! 91' Si ricomincia! Ricordiamo che ai supplementari ci sarà a disposizione un cambio aggiuntivo per le due squadre. SECONDO TEMPO 90'+6' Si va ai supplementari!! 90'+3' Cambia Hutter. Esce Rebic, entra Haller. 90'+1' Giallo anche per De Guzman. 90' Concessi cinque minuti di recupero! 90' Ammonito Abraham. 88' Brutto errore di Jovic che fa partire il contropiede del Chelsea: Giroud calcia col mancino ma trova la risposta di Trapp!! 86' Terzo ed ultimo cambio nel Chelsea. Non entra Higuain, bensì Barkley che prende il posto di Loftus-Cheek. 85' Ribatte la barriera del Chelsea. Con questo risultato si andrebbe ai tempi supplementari. 84' Punizione da ottima posizione per gli ospiti. 82' Ammonito Azpilicueta nei Blues. 81' Partita sontuosa, fino a questo momento, da parte di Jorginho. 78' Chelsea pericoloso! Conclusione velenosa di Zappacosta, Trapp non trattiene ma Hinteregger libera provvidenzialmente! 77' Kovacic perde una palla sanguinosa davanti alla propria area di rigore, ma Jorginho ci mette una pezza. 74' Esce infortunato Christensen. Entra Zappacosta, con Azpilicueta che scala al fianco di David Luiz. 71' Conclusione dalla distanza di David Luiz, palla a lato. 70' Non ce la fa a proseguire il tedesco. Al suo posto entra De Guzman. 68' Rimane a terra Rode per un problema al ginocchio. In corso le cure per l'ex Bayern e Borussia. 66' Chelsea in balia dell'avversario, serve una scossa agli uomini di Sarri. 63' Molto meglio i tedeschi in questa seconda frazione di gioco. 62' Primo cambio nel Chelsea. Esce uno spento Willian, entra Pedro. 59' Tiro al volo pontentissimo di Gacinovic, respinge come può Kepa! 57' Spreca Willian!! Il brasiliano riceve in area di rigore e, da buona posizione, fa partire una via di mezzo tra un tiro ed un cross che diventa facile preda di Trapp. 55' Kovacic recupera palla a centrocampo e tenta di servire Hazard, ma il belga non riesce ad agganciare la sfera. 52' Ammonito Kovacic. 51' Reagisce subito il Chelsea! Tacco di Hazard per Giroud che calcia con l'esterno, palla di poco a lato! 50' Imbucata perfetta di Gacinovic per Jovic, che sfrutta la sbandata della difesa dei Blues e batte Kepa!! 49' JOVIC!! PAREGGIA L'EINTRACHT!! 47' Nessun cambio nel corso dell'intervallo, in campo gli stessi ventidue della prima frazione. 46' Si riparte! PRIMO TEMPO 45' Fine primo tempo. 44' Non ci saranno minuti di recupero. 40' Ammonito anche Rode. 40' Chelsea ad un passo dal raddoppio! Nasce tutto da una giocata monumentale di Jorginho, che con una veronica esce dalla propria area di rigore e poi lancia perfettamente per Loftus-Cheek. L'autore del gol del vantaggio ha l'occasione per raddoppiare, ma il suo tiro viene deviato! 38' Ammonito Falette. 37' Contropiede dell'Eintracht con Jovic che serve Rebic, ma il croato perde aderenza e scivola vanificando una buona occasione. 35' Dieci minuti più eventuale recupero al termine della prima frazione, il Chelsea conduce per 1-0 grazie al gol di Loftus-Cheek. 33' È ancora imbattuta in Europa League la squadra di Maurizio Sarri, che fin qui ha raccolto undici vittorie e due pareggi. 31' Provano a reagire i tedeschi, ma il Chelsea è ben disposto in campo. 29' Il gol era nell'aria, ora è arrivato! Gran giocata di Hazard che protegge palla e poi imbuca per Loftus-Cheek che ha tutto il tempo per piazzarla alle spalle di Trapp!! 28' LOFTUS-CHEEK!! CHELSEA IN VANTAGGIO! 24' Chelsea ad un passo dal vantaggio! Cross di Willian per Giroud che gira di testa, ma questa volta è Hasebe a salvare sulla linea!! 23' Ancora Chelsea! Cross di Emerson per Giroud che gira in porta ma trova la risposta istintiva di Trapp! 22' Il Chelsea torna a farsi vedere in avanti col cross di David Luiz, la palla sfila per tutta l'area di rigore prima di arrivare a Kovacic, ma Falette lo anticipa e salva i suoi! 20' Cresce la squadra di Hutter. 17' Con questo risultato sarebbe la squadra di Sarri ad accedere alla finale di Baku. 14' Eintracht vicino al vantaggio!! Cross di Jovic per Da Costa che calcia al volo ma trova l'ottima risposta di Kepa!! 13' Calcio di punizione battuto da Kostic, ma sbatte sulla barriera. 11' Proteste veementi dei Blues! Cross di Willian per Giroud che viene atterrato da Falette, la palla sfila per Loftus-Cheek ma anche questo caso viene atterrato in area di rigore da Da Costa! 10' Gran lancio in profondità di Jorginho, ma Hazard non riesce ad agganciare. 8' Buona azione di Hazard, che serve Emerson. L'italo-brasiliano crossa in mezzo ma viene murato. 6' Possesso palla del Chelsea, pressing altissimo dei tedeschi. 4' Colpo di testa di Jovic sugli sviluppi del primo corner del match, blocca Kepa. 2' Emerson fugge sulla sinistra, salta Da Costa ma non Abraham, che fa ripartire i suoi. 1' Si parte! È iniziata Chelsea - Eintracht Francoforte! 20.45 Dall'altra parte Hutter ritrova due pedine fondamentali come Rebic e Haller. Il primo partirà dal 1' nel tandem offensivo con Jovic, supportati da Gacinovic, mentre il secondo inizierà dalla panchina. Fuori Gelson Fernandes, a centrocampo agiranno Hasebe e Rode con Da Costa e Kostic sulle corsie esterne. 20.35 Per quanto concerne il capitolo formazioni in casa Chelsea, Sarri cambia qualcosina rispetto all'andata. Fuori l'infortunato Kante, che sarà sostituito da Kovacic, mentre in attacco torna titolare Hazard. A farne le spese è Pedro, autore del gol del pareggio nell'1-1 in terra tedesca, con William che completerà il tridente assieme a Giroud, il centravanti di coppa. 20.15 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale del match Chelsea - Eintracht Francoforte, valevole per la semifinale di ritorno di UEFA Europa League.

La presentazione del match

QUI CHELSEA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Kepa in porta, pacchetto difensivo composto da Alonso e Azpilicueta sulle corsie esterne con David Luiz e Christensen al centro. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Loftus-Cheek e Barkley mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Willian, Higuain e Hazard.

QUI FRANCOFORTE – La formazione tedesca dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Trapp in porta, pacchetto difensivo composto da Abraham, Hasebe e Hinteregger. A centrocampo Rode e Fernandes in cabina di regia con Da Costa e Kostic sulle corsie esterne mentre davanti Gacinovic a supporto del tandem offensivo composto da Jovic e Haller.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chelsea – Francoforte, valevole per la semifinale di ritorno di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky.

Le probabili formazioni di Chelsea – Eintracht Francoforte

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso; Loftus-Cheek, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard. A disposizione: Caballero, Emerson, Zappacosta, Kovacic, Giroud, Pedro. Allenatore: Sarri

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. A disposizione: Ronnow, Willems, Paciencia, N’Dicka, de Guzman, Rebic, Falette. Allenatore: Hutter

STADIO: Stamford Bridge