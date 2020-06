Diretta Chelsea – Manchester City 2-1: risultato finale, Liverpool campione!

La partita Chelsea – Manchester City del 25 giugno 2020 in diretta: presentazione, formazioni e risultato in tempo reale del match valido per la trentunesima giornata di Premier League

LONDRA – Questa sera, giovedì 25 giugno, alle ore 21.15 andrà in scena Chelsea – Manchester City, incontro valevole per il posticipo della trentunesima giornata di Premier League.

Il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CHELSEA FC: Kepa; Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Azpilicueta, N'Golo Kanté, Ross Barkley (dal 28' st Mateo Kovačić), Mason Mount (dal 45' st Billy Gilmour), Willian, Olivier Giroud (dal 17' st Tammy Abraham), Christian Pulisic (dal 45' st Pedro). A disposizione: Willy Caballero, Kurt Zouma, Reece James, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek. Allenatore: Frank Lampard.



MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, Aymeric Laporte (dal 29' st Nicolás Otamendi), Benjamin Mendy (dal 14' st Oleksandr Zinchenko), İlkay Gündoğan, Rodri (dal 10' st David Silva), Kevin De Bruyne, Fernandinho, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Bernardo Silva (dal 10' st Gabriel Jesus). A disposizione: Scott Carson, Taylor Harwood-Bellis, Tommy Doyle, Cole Palmer, Leroy Sané. Allenatore: Pep Guardiola.



Reti: al 36' pt Christian Pulisic, al 10' st Kevin De Bruyne, al 33' st Willian.



Ammonizioni: al 38' pt Marcos Alonso (CHE), al 31' st Kevin De Bruyne (MAN).



Espulsioni: al 32' st Fernandinho (MAN).

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione londinese viene dalla vittoria in rimonta sul campo dell’Aston Villa ed in classifica occupa la quarta posizione con 51 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Guardiola che è reduce dalla netta vittoria casalinga contro il Burnley ed in classifica occupa il secondo posto con 63 punti.

QUI CHELSEA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Kepa tra i pali, pacchetto difensivo composto da Azpilicueta e James sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rudiger e Christensen. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Kante e Kovacic mezze ali mentre davanti Willian e Mount agiranno alle spalle di Giroud.

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola potrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-3-3 con Ederson tra i pali, pacchetto difensivo formato da Walker e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Laporte e Fernandinho. A centrocampo Rodri in cabina di regia con Gundogan e De Bruyne mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Sterling, Gabriel Jesus e Mahrez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chelsea – Manchester City, valevole per la trentunesima giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Chelsea – Manchester City

CHELSEA (4-3-2-1): Kepa; Azipilicueta, Rudiger, Christensen, James, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Giroud. Allenatore: Lampard

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Fernandinho, Mendy, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez. Allenatore: Guardiola

STADIO: Stamford Bridge