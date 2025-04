Chieti-Roma City: diretta e risultato in tempo reale

Diretta Chieti-Roma City di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

CHIETI – Domenica 27 aprile 2025 alle ore 15:00, lo Stadio “Guido Angelini” di Viale Abruzzo sarà il palcoscenico della sfida tra Chieti e Roma City, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D, girone F. I padroni di casa occupano attualmente il 4° posto in classifica e vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff. Reduci da un buon percorso, i neroverdi puntano al bottino pieno davanti al proprio pubblico per continuare a inseguire le prime della classe e chiudere la stagione regolare nel miglior modo possibile.

Situazione più delicata per il Roma City, che si trova al 14° posto e ha bisogno di punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona playout. La formazione capitolina arriva a Chieti con l’obiettivo di fare risultato, pur consapevole della difficoltà del match. Il match sarà diretto da Marco Pascali di Pistoia, supportato dagli assistenti Giuseppe Chiarillo e Alessandro Laurieri.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CHIETI-ROMA CITY]

L’arbitro

La presentazione del match

QUI CHIETI – Mister Amaolo conferma il modulo 3-5-2 per la sfida contro la Roma City. Tra i pali ci sarà Mercorelli, protetto dal terzetto difensivo composto da Salto, Di Filippo e Conti. Sulle corsie laterali agiranno Oddo e Guerriero, mentre in mezzo al campo si alterneranno Grandis o Forgione, con Donsah e Di Paolantonio a garantire qualità e interdizione. In attacco, accanto a Vuthaj, spazio a uno tra Forgione e Touré, pronti a dare profondità e peso offensivo.

QUI ROMA CITY – Mister Boccolini si affida al 4-3-3. Tra i pali ci sarà G. Salvati, con la difesa composta da A. Alari, A. Calisto, A. Marchi e R. Spina. In mezzo al campo spazio a D. Trasciani, G. Bonello e L. Gelonese, incaricati di dare equilibrio e costruire la manovra. In attacco, il tridente sarà formato da E. Omohonria, S. Icardi e K. Meola, pronti a mettere pressione alla difesa avversaria con velocità e fantasia.

Le probabili formazioni

Chieti (3-5-2): Mercorelli; Salto, Di Filippo, Conti; Oddo, Grandis/Forgione, Donsah, Di Paolantonio, Guerriero; Forgione/Tourè, Vuthaj. Allenatore: Amaolo.

Roma City (4-3-3): G. Salvati, A. Alari, A. Calisto, A. Marchi, R. Spina, D. Trasciani, G. Bonello, L. Gelonese, E. Omohonria, S. Icardi, K. Meola. Allenatore: Boccolini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita non sarà trasmessa in diretta televisiva. Tuttavia, sarà disponibile la diretta testuale nella sezione dedicata di calciomagazine.net.