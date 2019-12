Diretta Chievo – Benevento: risultato in tempo reale, tabellino

VERONA – Giovedì 26 dicembre, allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona si giocherà Chievo – Benevento, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dal pareggio esterno sul campo del Cittadella e in classifica occupano la settima posizione, a pari merito con Crotone e Virtus Entella, con 25 punti. Quindici lunghezze in più per gli ospiti primi in classifica, reduci dalla vittoria di misura interna contro il Frosinone. Entrambe le squadre vogliono vincere, i veneti per riprendere la corsa verso la zona alta della classifica e i campani per continuare la cavalcata indisturbata verso la serie A.