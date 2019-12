Milan, attesa nelle prossime ore la risposta di Ibrahimovic

L’attaccante svedese avrebbe chiesto uno o due giorni al massimo per dare una risposta definitiva all’offerta presentata dalla società rossonera

MILANO – Ore decisive per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito l’attaccante svedese classe 1981, considerato tra i calciatori più forti e completi al mondo e svincolato dopo la fine dell’avventura con i Los Angeles Galaxy, avrebbe chiesto uno o due giorni al massimo per dare una risposta definitiva all’offerta presentata dalla società rossonera.

Per questo motivo il Milan, che spera fortemente che la trattativa vada a buon fine, di fronte ad una situazione di estrema incertezza, non ha ancora però programmato l’arrivo del giocatore in Italia.

Con la maglia rossonera, Ibrahimovic ha disputato, dal 2010 al 2012, 61 incontri e segnato 42 reti.