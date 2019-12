Diretta Cremonese – Juve Stabia: risultato e tabellino in tempo reale

La partita Cremonese – Juve Stabia del 26 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CREMONA – Giovedì 26 dicembre, alle 15, allo Stadio Zini si gioca Cremonese – Juve Stabia, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga contro il Perugia e in classifica sono quindicesimi con 20 punti. Stesse lunghezze per gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga contro il Venezia. Non ci sono precedenti i quanto la squadra di Stabia ha sempre militato dalla C in giù.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CREMONESE:. A disposizione:. Allenatore: Marco Baroni.



SS JUVE STABIA:. A disposizione:. Allenatore: Fabio Caserta.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Cremonese – Juve Stabia

La Cremonese potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Agazzi tra i pali e difesa composta da Ravanelli, Claiton e Bianchetti. In mezzo al campo Deli, Arini e Piccolo; sulle corsie Renzetti e Migliore. Davanti Ciofani e Ceravolo. Probabile modulo 4-2-3-1 per la Juve Stabia con Branduani in porta e retroguardia composta da Tonucci e Troest al centro e da Vitiello e Ricci ai lati. A centrocampo Addae e Calvano. Sulla trequarti Canotto, Mezavilla e Forte, di supporto all’unica punta Elias.

Cremonese (3-5-2) : Agazzi, Ravanelli, Claiton, Bianchetti, Renzetti, Deli, Arini, Piccolo, Migliore, Ciofani, Ceravolo. Allenatore: Baroni

Juve Stabia (4-2-3-1): Branduani, Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci, Addae, Calvano, Canotto, Mezzavilla, Forte, Elias

Dove seguire Cremonese – Juve Stabia

Il match Cremonese – Juve Stabia, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.