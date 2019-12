Serie B, Livorno – Pescara: formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Livorno e Pescara, gara valida per la 18ma giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020

LIVORNO – Giovedì 26 dicembre dalle ore 15 in campo Livorno e Pescara per al 18ma giornata del campionato di Serie B. Il match si potrà seguire in diretta con la nostra webcronaca e sarà diretta dal vicentino Daniel Amabile, coadiuvato da Dei Giudici e Bercigli; quarto ufficiali Baroni. Dalle 14 circa saranno disponibli le formazioni ufficiali dell’incontro. Sguardo a qualche numero di questo match partendo dal bilancio che al Picchi vedo la squadra di casa favorita con 4 vittorie contro le 2 del Pescara e altrettanti pareggi. Il primo incontro tra le due squadre risale al 30 dicembre del 1945 quando una rete di Raccis decise il match a favore dei padroni di casa. L’ultimo sorriso per i biancazzurri invece risale al 28 dicembre 2014 grazie al 2-1 frutto di una doppietta di Maniero in rimonta alla rete iniziale di Galabinov.

Le formazioni ufficiali di Livorno – Pescara

LIVORNO (3-5-2): Plizzari; Del Prato, Gonnelli, Boben, Morganella, Luci, Rocca, Agazzi, Porcino, Marras, Mazzeo. Allenatore: Tramezzani [ufficiali dalle 14.10]

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Busellato, Palmiero, Memushaj, Galano, Machin, Maniero. Allenatore: Zauri [ufficiali dalle 14.10]

Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza



Stadio: Picchi di Livorno