Diretta Cosenza – Empoli: risultato in tempo reale, tabellino

Cosenza – Empoli del 26 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 12.30

COSENZA – Giovedì 26 dicembre alle ore 12.30 si giocherà Cosenza – Empoli, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dall’importantissimo successo esterno col Pisa e in classifica occupano la terzultima posizione con 17 punti. Dall’altra parte ci sono i toscani che stanno vivendo un momento complicato: nell’ultimo turno di campionato pareggio casalingo contro la Salernitana e dodicesima posizione in classifica, in coabitazione col Pescara, con 22 punti.

Le probabili formazioni di Cosenza – Empoli

QUI COSENZA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Perina in porta, pacchetto difensivo composto da Idda, Monaco e Legittimo. A centrocampo Bruccini e Broh in cabina di regia con Corsi e D’Orazio sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Machach, Riviere e Baez.

QUI EMPOLI – I toscani dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli e Pirrello sulle fasce laterali mentre nel mezzo Maietta e Romagnoli. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Frattesi e Dezi mezze ali mentre davanti Laribi alle spalle della coppia d’attacco formata da Mancuso e La Gumina.

COSENZA (3-4-3): Perina; Idda, Monaco, Legittimo, Corsi, Bruccini, Broh, D’Orazio, Machach, Riviere, Baez. Allenatore: Braglia

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Pirrello, Frattesi, Ricci, Dezi, Laribi, Mancuso, La Gumina. Allenatore: Muzzi

STADIO: San Vito – Gigi Marulla

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cosenza – Empoli, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.