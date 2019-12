Si gioca la 18ma giornata del campionato cadetto il 26 dicembre 2019. Turno anche per la Premier League inglese e altri campionati minori

Giovedì 26 dicembre sguardo principali incontri della giornata. In primo piano per il calcio italiano c’è la Serie B con la diciottesima giornata che si aprirà con il lunch match tra Cosenza ed Empoli a seguire ricco cartellone alle ore 15 con partite che si svolgeranno fino alle 21 con il posticipo Entella Spezia. Si gioca anche in Inghilterra con la Premier League dove ci sono diversi che seguiremo in diretta con il nostro supporto sul risultato e tabellino. Completano il quadro dei risultati che seguiremo in tempo reale il campionato Galles quindi la Championship in Inghilterra e ancora sfide in Belgio, India, Nigeria e Scozia.

Prima di sfogliare il riepilogo con tutti gli aggiornamenti di questa giornata andiamo a vedere le squadre che hanno già disputato il loro incontro. Partiamo da Hong Kong con il Lee Man Warriors che ha superato 3-0 Tai Po mentre in India finisce 2 a 1 la sfida tra Real Kashmir esce Chennai City. Chiudiamo con la W-League in Australia dove i WS Wanderers hanno vinto in trasferta 4-0 contro Canberra. In classifica sono proprio questi ultimi a contendersi la vetta con il Melbourne City a 16 punti frutto di 5 vittorie un pareggio e zero sconfitte.

Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



15:55 Al Ra’ed - Al Adalh



17:50 Al Hazem - Al Hilal



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



14:30



KRC Genk - AS Eupen

KV Kortrijk - Cercle Brugge

Royal Excel Mouscron Péruwelz - KV Mechelen

Waasland-Beveren - Sint-Truidense VV



18:00 Club Brugge KV - SV Zulte Waregem



20:30 Standard Liège - KAA Gent



Galles > Premier League 2019/2020



15:30



Barry Town United - Cardiff Metropolitan

Carmarthen Town - Penybont FC

Cefn Druids - The New Saints

Connah's Quay Nomads - Airbus UK

Newtown AFC - Aberystwyth Town



18:15 Caernarfon Town - Bala Town



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Apertura Playoffs > Finale



22:00 Antigua GFC - CSD Municipal



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Chennaiyin FC - FC Goa



India > I-League 2019/2020



07:30 Real Kashmir - Chennai City FC 2-1



Inghilterra > Premier League 2019/2020



13:30 Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion



16:00



AFC Bournemouth - Arsenal FC

Aston Villa - Norwich City

Chelsea FC - Southampton FC

Crystal Palace - West Ham United

Everton FC - Burnley FC

Sheffield United - Watford FC



18:30 Manchester United - Newcastle United



21:00 Leicester City - Liverpool FC



Inghilterra > Championship 2019/2020



16:00



Barnsley FC - West Bromwich Albion

Blackburn Rovers - Birmingham City

Brentford FC - Swansea City

Cardiff City - Millwall FC

Charlton Athletic - Bristol City

Hull City - Nottingham Forest

Luton Town - Fulham FC

Middlesbrough FC - Huddersfield Town

Stoke City - Sheffield Wednesday

Wigan Athletic - Derby County



18:15 Leeds United - Preston North End



20:30 Reading FC - Queens Park Rangers



Inghilterra > League Two 2019/2020



14:00 Leyton Orient - Colchester United



16:00



Carlisle United - Bradford City

Cheltenham Town - Plymouth Argyle

Crawley Town - Northampton Town

Exeter City - Newport County

Macclesfield Town - Grimsby Town

Mansfield Town - Port Vale FC

Morecambe FC - Oldham Athletic

Salford City - Crewe Alexandra

Scunthorpe United - Walsall FC

Stevenage FC - Forest Green Rovers

Swindon Town - Cambridge United



Inghilterra > National League 2019/2020



14:00



Dagenham & Redbridge - Ebbsfleet United

Woking FC - Sutton United



16:00



Barnet FC - Boreham Wood

Barrow AFC - AFC Fylde

Chesterfield FC - Solihull Moors

Dover Athletic - Bromley FC

Eastleigh FC - Aldershot Town

Harrogate Town - Hartlepool United

Notts County - Maidenhead United

Stockport County - Halifax Town

Wrexham AFC - Chorley FC

Yeovil Town - Torquay United



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Coleraine FC - Ballymena United

Crusaders FC - Cliftonville FC

Glenavon FC - Dungannon Swifts

Glentoran Belfast - Linfield FC

Institute FC Drumahoe - Warrenpoint Town

Larne FC - Carrick Rangers



Italia > Serie B 2019/2020



12:30 Cosenza Calcio - Empoli 1-0 *



15:00



Chievo Verona - Benevento

Cremonese - SS Juve Stabia

Frosinone - Crotone

Livorno - Pescara

Salernitana - Pordenone

Trapani - Perugia

Unione Venezia - Cittadella



18:00 Ascoli - Pisa



21:00 Virtus Entella - Spezia



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00 Nasarawa United FC - Kano Pillars



Scozia > Premiership 2019/2020



13:30 Heart of Midlothian - Hibernian FC



16:00



Aberdeen FC - Livingston FC

Hamilton Academical - St. Johnstone FC

Rangers FC - Kilmarnock FC

Ross County FC - Motherwell FC

St. Mirren FC - Celtic FC