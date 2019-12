Diretta Chelsea – Southampton: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Chelsea – Southampton del 26 dicembre 2019 in diretta: presentazione del match, probabili formazioni delle due squadre, e tabellino del match valido per la diciannovesima giornata della Premier League

Eccoci arrivati, siamo dunque giunti al giro di boa della Premier League. Arriva la diciannovesima giornata di Premier League, l’ultima del giro d’andata, nel giorno dedicato ai regali: il classicissimo Boxing Day. Il turno si aprirà col match delle 13:30 di giovedì 26 dicembre, ovvero Tottenham – Brighton, seguiranno poi sei match, tra cui appunto Chelsea – Southampton in contemporanea alle ore 16:00. Dopo alle 18:30 toccherà a United e Newcastle sfidarsi ed alle 21:00 ci sarà il big match d’alta quota tra Leicester e Liverpool, l’indomani si giocherà il posticipo tra Wolverhampton e Manchester City alle 20:45. Ritornando alla partita dello Stamford Bridge, i londinesi vanno alla caccia di punti importanti, per provare a difendere la quarta piazza (che significa Champions League), e provare a dare l’assalto al terzo posto, occupato dai Citizens. Il Southampton invece naviga a vista. Ha solo tre punti di vantaggio sulla terzultima. Rischia quindi di essere risucchiata in zona championship.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CHELSEA FC:. A disposizione:. Allenatore: Frank Lampard.



SOUTHAMPTON FC:. A disposizione:. Allenatore: Ralph Hasenhüttl.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Probabile formazione Chelsea (3-4-3): Kepa; Rudiger, Zouma, Tomori; James, Kanté, Jorginho, Alonso; Willian, Abraham, Mount.

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Long.

I padroni di casa puntano sulla buona vena realizzativa del bomber Abraham, sulle giocare imprevedibili di Willian e sulla grande solidità del francese Kante. Gli ospiti invece puntano molto sul tandem d’attacco composto da Ings e Long.

Dove vederla in TV

Come sempre la Premier League verrà trasmessa da Sky sport HD. Ovviamente la partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Esistono poi altri canali streaming dove poter vedere la gara. Ad esempio la piattaforma dell’agenzia di scommesse bet365. Restando nell’ambito delle scommesse, la vittoria del Chelsea è la più probabile, ed è quotata ad 1,34. Il pareggio è invece dato a 5,4 mentre la vittoria del Southampton addirittura a 9. Insomma una partita che potrebbe essere abbastanza agevole per i blues, anche se il campionato della Premier League ci insegna, che nessuna gara ha un esito scontato.