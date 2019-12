Diretta Everton – Burnley: risultato in tempo reale, tabellino

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Sidibé, Holgate, Mina, Digne; Sigurdsson, Davies, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Lennon, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes.

Moduli speculari per le due squadre. Carlo Ancelotti si affiderà al buon centrocampista Davies, ed alla punta Richarlison. Il Burnley ha in Barnes e Lennon i suoi punti di forza. La gara dovrebbe essere abbastanza equilibrata. Entrambe le compagini finora non hanno messo in mostra un calcio spettacolare, ed i punti in classifica lo dimostrano. Ciò nonostante, il campionato inglese, è un torneo aperto ad ogni tipo di risultato. Con il mercato invernale alle porte, entrambe le squadre potrebbero rinforzarsi, per provare a cambiare l’obiettivo stagionale. Il mister italiano, probabilmente ha già fatto la lista della spesa, per ottenere rinforzi.

Dove vedere la partita in TV

Everton Burnley, valida per la diciannovesima giornata della Premier League, sarà visibile per tutti gli abbonati Sky. Per coloro che vorranno vederla in streaming sarà possibile utilizzare la piattaforma Sky Go. Possibile anche vederla tramite la piattaforma di offerte dall’agenzia di scommesse bet365. Insomma lo spettacolo è assicurato, e per seguire il campionato più bello del mondo, basta una parabola, o con il digitale terrestre una semplice antenna ed una cam o un decoder.