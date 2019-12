Livorno – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Livorno – Pescara del 26 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

LIVORNO – Giovedì 26 dicembre alle ore 15 andrà in scena Livorno – Pescara, incontro valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Match che si preannuncia delicato visto che entrambe le squadre non stanno attraversando un gran momento di forma. Da una parte c’è la squadra toscana che viene dalla sconfitta subita in rimonta a Crotone e in classifica occupa l’ultimo posto solitario con 11 punti. Dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che vengono dal pareggio casalingo contro il Trapani e in classifica occupano la dodicesima posizione, in coabitazione con l’Empoli, con 22 punti.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 26 dicembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIVORNO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Plizzari in porta, pacchetto difensivo composto da Morelli, Gonnelli e Boben. A centrocampo Rocca in cabina di regia con Luci e Agazzi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Morganella e Porcino. In attacco tandem offensivo composto da Marras e Mazzeo.

QUI PESCARA – Gli abruzzesi dovrebbero schierarsi col classico 4-3-2-1 con Kastrati tra i pali, reparto difensivo composto da Ciofani e Masciangelo sulle fasce laterali mentre nel mezzo Bettella e Scognamiglio. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Memushaj e Busellato mezze ali mentre in attacco Machin e Galano a supporto dell’unica punta Borrelli.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Livorno – Pescara, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Livorno – Pescara

LIVORNO (3-5-2): Plizzari; Morelli, Gonnelli, Boben, Morganella, Luci, Rocca, Agazzi, Porcino, Marras, Mazzeo. Allenatore: Tramezzani

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Busellato, Palmiero, Memushaj, Galano, Machin, Borrelli. Allenatore: Zauri

STADIO: Armando Picchi