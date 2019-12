Diretta Trapani – Perugia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Trapani – Perugia del 26 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

TRAPANI – Giovedì 26 dicembre, si giocherà Trapani – Perugia, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa vengono dal buon pareggio in casa del Pescara (1-1) e sono in cerca di ripresa per uscire dalla zona retrocessione (ora sono in penultima posizione con 14 punti). Gli ospiti invece sono in terza posizione a pari punti con Frosinone e Cittadella, vengono dalla vittoria per 2-0 contro l’Entella, anche se prima di questa avevano ottenuto solamente 4 punti in 4 partite ma hanno grande voglia di restare nelle zone alte della classifica ed agguantare il Pordenone che con 31 punti ha 5 lunghezze di vantaggio.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TRAPANI:. A disposizione:. Allenatore: Fabrizio Castori.



PERUGIA:. A disposizione:. Allenatore: Massimo Oddo.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Trapani – Perugia

La squadra di Baldini dovrebbe entrare in campo con il 3-5-2 con Biabiany e Pettinari punte (da tenere sott’occhio soprattutto il primo che fino a qualche anno fa giocava in Serie A, poi uscito dai radar per un problema al cuore), a centrocampo Candela, Corapi, Taugourdeau, Moscati e Grillo mentre in difesa potrebbero giocare Strandberg, Scognamillo e Fornasier con Carnesecchi a difendere i pali. La squadra di Massimo Oddo dovrebbe invece giocare con il 4-3-2-1 con Iemmello unica punta, supportato da Buonaiuto e Capone trequartisti; dietro di loro Nicolussi Caviglia, Carraro e Falzerano mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Mazzocchi, Gyomber, Sgarbi e Di Chiara con Vicario a difendere tra i pali.

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Strandberg, Scognamillo, Fornasier; Candela, Corapi, Taugourdeau, Moscati, Grillo; Biabiany, Pettinari. Allenatore: Baldini.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Nicolussi Caviglia, Carraro, Falzerano; Buonaiuto, Capone; Iemmello. Allenatore: Oddo.

Dove seguire Trapani – Perugia

Trapani-Perugia si giocherà Giovedi 26 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio polisportivo provinciale di Trapani. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN.