Diretta Virtus Entella – Spezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Virtus Entella – Spezia del 26 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 21

CHIAVARI – Giovedì 26 dicembre, alle 21, allo Stadio Comunale di Chiavari si gioca Virtus Entella – Spezia, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Perugia, che ne ha rallentato la marcia, e in classifica ora sono ottavi con 25 punti. Cinque lunghezze in meno per gli ospiti, che venerdì scorso non hanno giocato contro la Cremonese a causa dell’allerta rossa che era stata proclamata in Liguria; nell’ultima partita disputata hanno pareggiato a Venezia.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Spezia

L’Entella potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Micai tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Valietti-Pellizzer e da Sernicola e Sala ai lati. A centrocampo Eramo, Paolucci e Nizzetto. Sulla trequarti Schenetti di supporto al tandem d’attacco formato da Mancosu e De Luca. Probabile modulo 4-3-3 per lo Spezia con Scuffet in porta e retroguardia composta da Capradossi e Terzi al centro e da Vignali e Ramos sulle fasce. A centrocampo Mora, Maggiore e Bartolomei. Tridente offensico composto da Ricci, Bidaoui e Gyasi.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini, Sernicola, Valietti. Pellizzer, Sala, Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti, Mancosu, De Luca. Allenatore: Boscaglia.

Spezia (4-3-3): Scuffet, Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos, Mora, Maggiore, Bartolomei, Ricci F, Bidaoui, Gyasi. Allenatore: Italiano.

Dove seguire Virtus Entella – Spezia

Il match Vurtus Entella – Spezia, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.