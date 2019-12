Diretta Leicester – Liverpool: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Leicester – Liverpool del 26 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata della Premier League, calcio d’inizio alle ore 21:00

LEICESTER – Nella serata di Giovedì 26 Dicembre si disputa l’incontro tra Leicester e Liverpool, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Premier League. Uno scontro al vertice della classifica, tra due compagini che hanno ottenuto ottimi risultati fin qui ed ambiscono ad occupare posizioni di primo piano nel torneo. Le Foxes arrivano a questa sfida dopo la sconfitta esterna rimediata nella partita contro il Manchester City, terza in classifica, con il risultato di 3-1 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha raccolto una vittoria tra le mura amiche contro il Watford con il risultato di 2-0.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, con entrambe le squadre che sperano di poter confermare quanto di buono fatto in questa prima parte di stagione. La squadra di Brendan Rodgers, che attualmente occupa la seconda piazza, con una vittoria, potrebbe consolidarsi nelle posizioni più nobili della graduatoria provando ad avvicinare il vertice della graduatoria distante ben dieci lunghezze. Il Liverpool è altresì alla ricerca di punti importanti che gli consentirebbero di allungare ulteriormente il margine di vantaggio che separa i Reds dalle inseguitrici.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, al King Power Stadium di Leicester nella serata pomeriggio di Giovedì 26 Dicembre alle ore 21.00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma decisamente davvero buono. Infatti, sono riusciti a raccogliere dieci punti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte dei quindici ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Leicester potrebbe schierare il duo Perez-Barnes sulla trequarti offensiva a sostegno di Vardy unico terminale offensivo. Maddison dovrebbe partire come mezz’ala nel centrocampo a tre completato da Tielemans e Ndidi. Il Liverpool, fresco vincitore del Mondiale per Club dovrebbe proporre un attacco a tre punte con Salah, Firmino e Manè.

LEICESTER (4-3-2-1): Schmeichel; Pereyra, Evans, Soyuncu, Chilwell; Tielemans, Ndidi, Maddison; Perez, Barnes; Vardy. All. Rodgers

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Naby Keita; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma satellitare Sky. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming con il servizio Skygo disponibile per pc, tablet e smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro che si prospetta davvero avvincente.