Milan, Ibrahimovic ha detto “sì”: ritorno in rossonero dopo sette anni

Raggiunto l’accordo tra le parti, restano da definire soltanto i dettagli. Per l’attaccante svedese pronto un contratto di sei mesi, rinnovabile per la prossima stagione

MILANO – Manca ancora l’ufficialità ma Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. Le parti hanno infatti raggiunto nel pomeriggio un accordo per un contratto di sei mesi, rinnovabile per la prossima stagione.

L’attaccante svedese potrebbe essere già a disposizione di Pioli alla ripresa degli allentamenti, prevista per lunedì 30 dicembre; di certo sarà in campo il prossimo 6 gennaio quando i rossoneri incontreranno a San Siro la Sampdoria. Fermo da metà novembre, quando si è congedato dal Los Angeles Galaxy, Ibra avrà bisogno di qualche settimana per tornare in un buono stato di forma.

Trenttoto anni, con la maglia rossonera Ibrahimovic ha disputato, dal 2010 al 2012, 61 incontri e segnato 42 reti.