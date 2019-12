Fantacalcio, pagelle 18° giornata di Serie B 2019-2020

La diciottesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

COSENZA – La diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con la vittoria del Cosenza contro l’Empoli: decisivo il gol realizzato da Baez dopo soli dodici minuti di gioco. I toscani recriminano un rigore non concesso.

Prosegue la marcia del Benevento che vince a Verona in rimonta sul Chievo grazie alle reti di Maggio e Tuja che rispondono a Vignato. I sanniti allungano a 12 le lunghezze sul Pordenone, travolto 4-0 dalla Salernitana: doppiette di Djuric e Kiyine. Bene il Cittadella che si aggiudica 2-1 il derby in casa del Venezia e si porta al terzo posto; a segno Diaw e D’Urso, inutile il gol di Ceccaroni. Vince in trasferta il Crotone: i calabresi battono 2-1 il Frosinone con rete i Marrone al 90′ e condannano la squadra di Nesta la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche. Il Trapani, penultimo, ottiene un punto contro il Perugia: per i siculi i gol Luperini e Pettinari, per gli umbri Iemmello e Falcinelli. Il Livorno, sconfitto in casa dal Pescara, è sempre piu’ fanalino di coda del torneo: reti di Galano e Maniero. Finisce in parita’ invece la sfida tra Cremonese e Juve Stabia: a Forte risponde Ceravolo.

Mancano ancora Ascoli -Pisa e il derby ligure Entella – Spezia.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

