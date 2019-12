La partita Venezia – Cittadella del 26 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

VENEZIA – Giovedì 26 dicembre, si giocherà Venezia – Cittadella, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa non stanno passando un bel periodo (solamente 3 punti nelle ultime 5 partite, ottenuti dai pareggi con Spezia, Pescara e Empoli) e sono sul filo della zona retrocessione, diciassettesimi con 19 punti, dunque in zona play-out. Gli ospiti invece sono terzi con 26 punti insieme a Frosinone e Perugia seppur nelle ultime 5 partite sono riusciti a vincere solamente 1 volta (4-3 alla Salernitana) e hanno pareggiato 3 volte (Chievo, Crotone e Pisa) mentre ad Ascoli è arrivata una sconfitta per 1-0.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Allenatore: Alessio Dionisi.



Allenatore: Roberto Venturato.





Le probabili formazioni di Venezia – Cittadella

La squadra di Dionisi dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con Bocalon e Capello punte, supportati da Aramu trequartista; a centrocampo Suciu, Fiordilino e Vacca mentre la difesa dovrebbe essere composta da Lakicevic, Casale, Modolo e Ceccaroni con Lezzerini a difendere i pali. La squadra di Venuturato dovrebbe entrare in campo anch’essa con il 4-3-1-2 con Luppi e Diaw punte, dietro di loro D’Urso in posizione di trequartista; a centrocampo Vita, Pavan, Branca mentre la retroguardia dovrebbe essere formata da Ghiringhelli, Adorni, Perticone e Benedetti con Paleari in posizione di estremo difensore.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Casale, Modolo, Ceccaroni; Suciu, Fiordilino, Vacca; Aramu; Bocalon, Capello. A disposizione: Oliveira, Pomini, Senesi, Caligara, Montalto, Gavioli, Cremonesi, Maleh, Lollo, Rossi, Zigoni, Di Mariano. Allenatore: Alessio Dionisi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; D’Urso; Luppi, Diaw. A disposizione: Maniero, Mora, Camigliano, Frare, Proia, Iori, Bussaglia, Panico, Celar, Rosafio. Allenatore: Roberto Venturato.

Dove seguire Venezia – Cittadella

Venezia – Cittadella si giocherà Giovedi 26 dicembre alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN.