I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì sono dedicati integralmente alla diciottesima giornata del campionato di Serie B

Giovedì 26 dicembre, nonostante sia Santo Stefano, il calcio non si ferma; si gioca infatti la diciottesima giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Chievo – Benevento 2 (ore 15)

Il Chievo proviene dal pareggio ottenuto sul campo del Cittadella e in classifica é settimo con 25 punti. Quindici lunghezze in più per la capolista Benevento, reduce dalla vittoria casalinga contro il Benevento.

Cremonese – Juve Stabia 1 (ore 15)

I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga contro il Perugia e in classifica sono quindicesimi con 20 punti. Stesse lunghezze per gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga contro il Venezia.

Livorno – Pescara 1 (2,25)

I padroni di casa provengono da tre sconfitte consecutive, ultima delle quali quella rimediata a Crotone, e sono ultimi in classifica con 11 punti. Undici lunghezze in più per la squadra abruzzese, dodicesima e reduce dal pareggio casalingo contro il Trapani; nelle ultime tre gare ha raccolto soltanto tre punti.

Salernitana – Pordenone 1 (over 2,5)

I padroni di casa vengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Empoli e in classifica sono undicesimi con 23 punti. Otto lunghezze in più per i friulani, secondi a -9 dalla capolista Benevento e reduci dalla vittoria casalinga contro l’Ascoli grazie alle reti di Ramarro e Strizzolo

Ascoli – Pisa 1 (ore 18)

I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Pordenone e in classifica ora sono noni con 24 punti. Una lunghezza in meno per gli ospiti, che nel turno scorso hanno pero in casa per 1-3 dal Cosenza.

Virtus Entella – Spezia (ore 21)

I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Perugia, che ne ha rallentato la marcia, e in classifica ora sono ottavi con 25 punti. Cinque lunghezze in meno per gli ospiti, che venerdì scorso non hanno giocato contro la Cremonese a causa dell’allerta rossa che era stata proclamata in Liguria; nell’ultima partita disputata hanno pareggiato a Venezia.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 dicembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->1.111 euro