Chievo Verona – Brescia 1-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Chievo – Brescia del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21:00

VERONA – Questa sera, martedì 20 Ottobre, alle ore 21:00 si giocherà Chievo Verona – Brescia, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: CHIEVO VERONA-BRESCIA 1-0 SECONDO TEMPO 46' Al via il secondo tempo di Chievo Verona-Brescia. Vediamo se cambierà qualcosa in campo PRIMO TEMPO 45' Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo 44' Il direttore di gara estrae il giallo a Stefano Sabelli 35' Rete! Luca Garritano! e risultato che cambia 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Chievo Verona e Brescia!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Chievo Verona - Brescia, siamo pronti a seguire assieme l'incontro CHIEVO VERONA: Adrian Šemper; Maxime Leverbe, Francesco Renzetti, Vasile Mogos, Guillaume Gigliotti, Luca Palmiero, Mattia Viviani, Michael Fabbro, Luca Garritano, Filip Đorđević, Amato Ciciretti. A disposizione: Andrea Seculin, Julián Illanes, Joseph Colley, Michele Rigione, Daniel Pavlev, Matteo Cotali, Emanuele Zuelli, Jonathan Morsay, Manuel Pucciarelli, Luigi Canotto, Sergej Grubač, Manuel De Luca. Allenatore: Alfredo Aglietti.



BRESCIA: Jesse Joronen; Stefano Sabelli, Massimiliano Mangraviti, Andrea Papetti, Tom van de Looi, Emanuele Ndoj, Nikolas Špalek, Jaromír Zmrhal, Bruno Martella, Daniele Dessena, Florian Ayé. A disposizione: Matic Kotnik, Aleš Matějů, Jhon Chancellor, Alessandro Semprini, Jakub Łabojko, Dimitri Bisoli, Alfredo Donnarumma, Simon Skrabb. Allenatore: Luigi Delneri.



Reti: al 35' pt Luca Garritano.



Ammonizioni: al 44' pt Stefano Sabelli (BRE). Adrian Šemper; Maxime Leverbe, Francesco Renzetti, Vasile Mogos, Guillaume Gigliotti, Luca Palmiero, Mattia Viviani, Michael Fabbro, Luca Garritano, Filip Đorđević, Amato Ciciretti.Andrea Seculin, Julián Illanes, Joseph Colley, Michele Rigione, Daniel Pavlev, Matteo Cotali, Emanuele Zuelli, Jonathan Morsay, Manuel Pucciarelli, Luigi Canotto, Sergej Grubač, Manuel De Luca.Alfredo Aglietti.Jesse Joronen; Stefano Sabelli, Massimiliano Mangraviti, Andrea Papetti, Tom van de Looi, Emanuele Ndoj, Nikolas Špalek, Jaromír Zmrhal, Bruno Martella, Daniele Dessena, Florian Ayé.Matic Kotnik, Aleš Matějů, Jhon Chancellor, Alessandro Semprini, Jakub Łabojko, Dimitri Bisoli, Alfredo Donnarumma, Simon Skrabb.Luigi Delneri.al 35' pt Luca Garritano.al 44' pt Stefano Sabelli (BRE).

La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno vinto lontano dalle mura amiche contro la Reggiana, con il risultato di 1-0. Finora, su tre partite disputate hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, totalizzando quattro punti. Dall’altra parte, la squadra ospite nello scorso turno ha vinto nettamente in casa contro il Lecce, con il risultato di 3-0. In questo primo scorcio di campionato, hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, per un totale di quattro punti.

QUI CHIEVO – I padroni di casa, che ancora non potranno contare sullo squalificato Obi, dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, con Semper tra i pali, in difesa i centrali Gigliotti e Rigione e i terzini Mogos e Renzetti, in mediana Palmiero e Viviani, con Canotto e Garritano sugli esterni, mentre in avanti dovrebbero giocare Fabbro e Djordjevic.

QUI BRESCIA – Mistero Lopez dovrebbe confermare la squadra vittoriosa con il Lecce, con Joronen in porta, difesa a quattro con Papetti e Mangraviti centrali e Sabelli e Martella terzini, in mediana Dessena, van de Looi e Ndoj, mentre in avanti Spalek trequartista sarà alle spalle del duo Ayé-Donnarumma.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Chievo Verona – Brescia del 20 ottobre 2020, valido per la quarta giornata di serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le probabili formazioni delle due squadre

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Canotto, Palmiero, Viviani, Garritano; Fabbro, Djordjevic . Allenatore: Aglietti.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Dessena, van de Looi, Ndoj; Spalek; Ayé, Donnarumma. Allenatore: Lopez.

STADIO: Marcantonio Bentegodi