Diretta di Chievo – Cosenza del 9 marzo 2020. Prima vittoria di Aglietti sulla panchina del Chievo grazie alle reti dei due attaccanti Djordjevic e Meggiorini che portano i clivensi in zona playoff. Cosenza che rimane al terzultimo posto

La cronaca minuto per minuto

CHIEVO-COSENZA 1-0 (2° TEMPO) 89' 1 minuto più recupero alla fine della partita. 86' Si mangia il 2 a 0 Giaccherini su ottimo passaggio di Meggiorini. Il centrocampista la manda alta sul fondo. 83' Conclusione di Lazaar dalla punizione direttamente sulla barriera. Ammonito Capela per un durissimo fallo su Giaccherini. 82' Entra Pierini ed esce Casasola. Ultimo cambio per il Cosenza. 80' Ammonito Cesar per fallo su Baez e punizione da ottima posizione per il Cosenza. 77' Ammonito Semper per perdita di tempo. Entra Di Noia ed esce Obi. 75' Conclusione di Lazaar dal limite, alto sul fondo. 73' Esce Djordjevic ed entra Meggiorini. 69' Conclusione di Lazaar di molto a lato. 67' Cross di Carretta, in presa alta blocca Semper. 64' Pescato in offside Djodjevic su passaggio di Dickmann. 61' Conclusione di Carretta che di sinistro da dentro l'area fa la barba al palo sulla sinistra di Semper. Occasionissima per il Cosenza. 57' Esce Schiavi per un problema ed entra Capela. 52' Chievo chiuso nella propria metà campo in questi minuti e il Cosenza cerca di trovare spazi per il gol del pareggio. 49' Ancora Djordjevic vicino al raddoppio ma questa volta manda a lato. 48' Ammonito Vignato. 47' Salva sulla linea Idda e poi prende Perina che blocca. Il tiro a pallone di Segre. SI RIPARTE!!! Giocherà il primo pallone del secondo tempo il Cosenza. Subito un cambio per il Cosenza: entra Baez ed esce Rivière. Stanno per rientrare sul terreno di gioco le due squadre per l'inizio del secondo tempo. 45' Finisce il primo tempo senza recupero con il Chievo in vantaggio. 44' Perina in angolo su una conclusione secca e forte di Vignato. Fallo in attacco. 43' Fallo in attacco di Djordjevic su Idda che protegge bene il pallone. 41' Uscita di Semper su lancio lungo di Casasola su Carretta. 38' Ammonito Rivière per proteste. 36' Chievo che prende più coraggio dopo il gol e guadagna il terzo angolo della gara. 34' Fuori di un nulla il destro di Giaccherini dal dischetto in movimento, ottimo il passaggio di Vignato. 32' DJORDJEVIC!!! Sinistro di precisione all'angolino basso alla destra di Perina. Assist di Segre. 29' Cross di Renzetti direttamente tra le braccia di Perina. 27' Altro angolo per il Chievo, Casasola la mette sul fondo il cross di Giaccherini. Fallo in attacco di Leverbe su Casasola. 25' Fallo in attacco di Machach su Esposito. 22' Molti errori di passaggio a centrocampo per entrambe le squadre, partita che ne sta risentendo per i ritmi molto blandi. 19' Mette fuori dall'area di testa Renzetti. 18' Fallo di Esposito su Sciaudone e punizione per il Cosenza. Salgono i difensori centrali del Cosenza. 16' Fallo in attacco di Rivière su Esposito. 13' Il sinistro di Djordjevic da calcio piazzato finisce di poco alto e non si abbassa troppo. Occasionissima per il Chievo. 12' Punizione dal limite per il Chievo. Fallo di Idda su Dickmann. 11' Ottima chiusura di Idda su Djordjevic in contropiede, la mette in mezzo ma Idda chiude bene. 10' Conclusione debolissima di Machach dai 35 metri, la sfera finisce a lato alla sinistra di Semper. 9' Sinistro di Renzetti a crossare, Perina allontana di pugni. 8' Punizione da buona posizione per il Chievo per fallo di Machach su Esposito. 4' Primo angolo per il Chievo. Va Esposito alla battuta del corner. Giaccharini con grandi pretese conclude altissimo di sinistro dai 30 metri. 3' Tiro-cross di Casasola per Rivière ma Semper in uscita bassa anticipa tutti. 2' Lancio profondo di Giaccherini per Djordjevic, non si intendono i due e la palla finisce sul fondo. SI PARTE!!! Giocherà il primo pallone della gara il Chievo. Entrano sul terreno di gioco i 22 giocatori insieme alla terna arbitrale. Le squadre stanno per scendere in campo. Bruccini e D'Orazio non sono stati convocati per motivi personali e il Cosenza non li ha portati in Veneto. TABELLINO CHIEVO (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Esposito, Obi (77' Di Noia); Vignato, Giaccherini; Djordjevic (73' Meggiorini). A disposizione: Nardi, Cotali, Ivan, Vaisanen, Karamoko, Frey, Morsay, Rigione, Grubac, Zuelli. Allenatore: Aglietti COSENZA (3-5-2): Perina; Legittimo, Schiavi (57' Capela), Idda; Casasola (82' Pierini), Broh, Sciaudone, Machach, Lazaar; Carretta, Rivière (46' Baez). A disposizione: Saracco, Quintiero, Corsi, Bittante, Bahlouli, Prezioso. Allenatore: Pillon Reti: 32' Djordjevic Assist: Segre Ammonizioni: Rivière (COS), Vignato (CHI), Semper (CHI), Cesar (CHI), Capela (COS) Espulsioni: - Recupero: nessun minuto nel primo tempo, Vi diamo le formazioni ufficiali e ci risentiremo poco prima dell'inizio del match. Buonasera amici di CalcioMagazine.net e benvenuti al posticipo del lunedì sera tra Chievo e Cosenza. Questa sera alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

VERONA – A porte chiuse ma si gioca. Questa sera, lunedì 9 marzo, alle ore 21 andrà in scena Chievo – Cosenza, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Nel turno infrasettimanale i padroni di casa hanno pareggiato per 1-1 sul campo dell’Ascoli e ora in classifica sono noni con 38 punti, a -1 dalla zona playoff. A quota 24 gli ospiti, terzultimi, in zona retrocessione, e reduci dalla sconfitta per 1-2 rimediata in casa dal Cittadella.

La gara sarà diretta da Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Gli assistenti saranno Robert Avalos e Filippo Bercigli, mentre il quarto ufficiale sarà Marco Monaldi. Soltanto uno il precedente per il Chievo con il fischietto toscano, terminato sul riultato di 0-0; sei invece per il Cosenza, tutti positivi. Sono sei i precedenti al Bentegodi tra le due compagini, con il bilancio di quattro vittorie per i veneti, un pareggio e una affermazione dei calabresi.

QUI CHIEVO – Il Chievo dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Semper in porta, pacchetto difensivo composto da Renzett e Dickmann sulle fasce con Cesar e Leverbe centrali. A centrocampo Segre, Obi e Esposito. In attacco il tridente offensivo composto da Giaccherini, Djordjevic e Meggiorini.

QUI COSENZA – Sarà una gara speciale per il tecnico dei rossoblu Pillon, che affronterà la squadra che allenò dal 2005 al 2007 portandola in Europa. Per l’occasione dovrebbe proporre un modulo 3-5-2 con Perina tra i pali, reparto arretrato formato da Sciaudone, Idda e Schavi. In mezzo al campo Machach, Monaco e Bruccini; sulle corsie D’Orazio e Casaola. Davanti Kanoute e Carretta.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chievo – Cosenza, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Chievo – Cosenza

Chievo (4-3-3): Semper; Renzetti, Cesar, Leverbe, Dickmann; Segre, Obi, Esposito; Giaccherini, Djordjevic, Meggiorini. Allenatore: Aglietti.

Cosenza (3-5-2): Perina; Sciaudone, Idda, Schiavi; D’Orazio, Machach, Monaco, Bruccini, Casasola; Kanoute, Carretta. Allenatore: Pillon.