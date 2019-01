Chievo – Fiorentina 1-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

VERONA – Tra poco andrà in scena Chievo – Fiorentina, incontro valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. In formazione tra i viola spicca l’inserimento dal primo minuto di Norgaad in cabina di regia in un 4-3-3 mentre i padroni di casa con Leris e Rigoni a centrocampo e Stepinski preferito a Meggiorini.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: CHIEVOVERONA - FIORENTINA 1-2 (1'T) PRIMO TEMPO 38' STEPINSKI!!! ACCORCIA LE DISTANZE IL CHIEVO!! ingenuità in marcatura per Pezzella che sul cross dalla destra Dipaoli lascia lo spazio all'attaccante bravo a schiacciare da due passi di testa 37' tentativo di contropiede dei viola, palla al limite per Muriel chiuso dal raddoppio ma il giocatore ha sbagliato ad attaccare la zona del campo 34' tentativo da fuori con il destro per Rigoni, oggi al rientro, ma palla che termina a lato 32' fallo in attacco commesso da Simeone su Depaoli 31' prima mezz'ora dove è andato tutto storto alla squadra di casa che si è vista annullare il pari e subire poco dopo il raddoppio oltre alla tegola dell'infortunio a Tomovic 30' non ce la fa Tomovic, al suo posto Cesar 28' duro intervento di Simeone su Tomovic che resta dolorante a terra, gioco fermo con lo staff medico in campo. Nell'occasione del raddoppio veementi proteste di Sorrentino che arriva fino a centrocampo per rincorrere l'arbitro e prende il giallo 26' BENASSI!!! RADDOPPIO DEI VIOLA! il centrocampista lancia in profondità Simeone bravo dal fondo a restituirli in area il pallone per la conclusione in corsa molto precisa che si infila alla destra di Sorrentino 25' bello schema con Giaccherini che smarca Pellissier: il giocatore non riesce a colpire bene da due passi con Pezzella che lo ostacola da dietro. Palla comoda per Lafont e tante proteste in campo. Giaccherini commette un intervento duro e prende il giallo 24' bello spunto ai 25 metri di Stepinski che si fa atterrare da Pezzella, punizione conquistata in posizione centrale 23' punizione conquistata da Chiesa, prova a risalire la squadra viola ma l'azione non trova sbocchi 21' buona la reazione della squadra di casa che oggi si gioca molto del suo futuro 20' campanello d'allarme per l'episodio di prima. I viola non devono prendere sotto gamba il match 19' giallo a Benassi 17' gol annullato! Si rimane sull'1-0 perchè sul momento del rinvio del portiere Pellissier aveva pestato l'area e da regolamento il gol non poteva essere valido 14' GIACCHERINI! PAREGGIO DEL CHIEVO!!! incredibile leggerezza di Vitor Hugo, scambio palla a terra con Lafont. Il portiere rinvia corto su Giaccherini che da due passi lo trafigge con un diagonale che si infila alla sua destra. Attenzione c'è il VAR perchè la posizione di Pellissier al momento del rinvio, il giocatore avrebbe pestato la linea 13' su ingenuità di Vitor Hugo su Pellissier in area l'attaccante scambia nello stretto con Stepinski con il suo rasoterra che scheggia il palo prima di terminare sul fondo! 12' su punizione dalla sinistra fischiato fallo di sfondamento a Rossettini su Hancko 10' prova a rendersi pericolosa con Stepinski la squadra di casa: prima crossa dalla destra troppo forte quindi colpisce a centroarea di testa su pennellata di Jaroszynski ma sulla traiettoria un difensore che respinge 9' angolo per il Chievo nulla di fatto la difesa arriva bene in copertura. Proteste di Hetemaj che voleva un nuovo tiro dalla bandierina ma l'arbitro lascia giocare 7' lancio per Stepinski chiuso in sandwich dai centrali, blocca senza problemi Lafont 4' MURIEL!!! VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! sugli sviluppi della punizione palla giocata molto bene al limite palla bassa con lo scambio con Hancko offre palla al Colombiano freddo a colpire con una conclusione sul primo palo 4' punizione conquista sulla trequarti dai viola affidata a Veretout 2' prima ripartenza degli ospiti, Chiesa dal fondo prova a mettere una palla a centroarea ma senza successo primo possesso palla per la squadra di casa ma Vitor Hugo su lancio in area riesce a giocare d'anticipo e al alleggerire su Lafont partiti! calcio d'avvio per i viola, lungo lancio che si perde in fallo laterale Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, fra qualche istante si gioca. Una buona domenica ai lettori di Calciomagazine. Benvenuti alla diretta di Chievo - Fiorentina, lunch match della 21ma giornata. In attesa di collegarci per seguire la partita con la nostra webcronaca in tempo reale, di seguito le formazioni che scenderanno in campo. TABELLINO CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic (dal 30' pt Cesar), Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Hetemaj, Leris; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. A disposizione: Semper, Caprile, Barba, Tanasijevic, Frey, Burruchage, Pucciarelli, Grubac, Djordjevic, Vignato, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Eysseric, Gerson, Pjaca, Mirallas, Dabo, Diks, Thereau. Allenatore: Pioli Reti: al 4' pt Muriel, al 26' pt Benassi Ammonizioni: Benassi, Giaccherini, Sorrentino Recupero:

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione veneta che viene dalla sconfitta contro la Juventus ed in classifica occupa l’ultima posizione con 8 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che sono reduci dallo spettacolare pareggio casalingo contro la Sampdoria ed in classifica occupano la decima posizione con 27 punti.

QUI CHIEVO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo composto da Depaoli e Jaroszynski sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rossettini e Tomovic. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Rigoni ed Hetemaj mezze ali mentre davanti Giaccherini a supporto del tandem offensivo composto da Stepinski e Pellissier.

QUI FIORENTINA – La formazione toscana dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Lafont tra i pali, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Chiesa e Hancko. In attacco tandem offensivo composto da Muriel e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Chievo – Fiorentina, incontro valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di DAZN.

Le probabili formazioni di Chievo – Fiorentina

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Hetemaj, Radovanovic; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Gerson, Hancko; Simeone, Muriel. Allenatore: Pioli

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi

Statistiche e precedenti

Sono 32 i precedenti tra Chievo e Fiorentina: 6 vittorie dei clivensi, 3 pareggi e 23 successi della Viola. Considerando solo le gare al Bentegodi, il bilancio è comunque favorevole agli ospiti per 3 trionfi a 8.