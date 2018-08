Le probabili formazioni di Chievo-Pescara, incontro valevole per il terzo turno di Coppa Italia: fischio d’inizio alle ore 18.

VERONA – Quest’oggi alle ore 18 andrà in scena Chievo-Pescara, match valevole per il terzo della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte ci sono i veneti che entrano in gioco in questa fase mentre dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che sono arrivati fin qui vincendo contro il Pordenone ai calci di rigore. La vincente del confronto tra Chievo e Pescara incontrerà una tra Cagliari e Palermo. Per quanto concerne il capitolo delle probabili formazioni i padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-5-1 con Stepinski unica punta mentre gli abruzzesi dovrebbero rispondere col 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Mancuso, Cocco e Antonucci.

Coppa Italia, Chievo-Pescara: le probabili formazioni

CHIEVO (4-5-1): Sorrentino, Depaoli, Bani, Tomovic, Cacciatore, Kyine, Radovanovic, Hetemaj, Birsa, Giaccherini Stepinski. Allenatore: D’Anna

PESCARA (4-3-3): Fiorillo, Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Elizalde, Palazzi, Brugman, Memushaj, Mancuso, Cocco, Antonucci. Allenatore: Pillon

Fonte foto: Pescara Calcio