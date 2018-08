Le probabili formazioni di Catania-Verona, incontro valevole per il terzo turno di Coppa Italia, fischio d’inizio alle ore 20.

CATANIA – Questa sera alle ore 20 andrà in scena Catania-Verona, match valido per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte ci sono i siciliani che sono arrivati fin qui vincendo 3-1 in casa del Foggia. Clima poco sereno dalle parti del Massimino a causa della questione ripescaggi che sta inondando negativamente il calcio italiano. Dall’altra parte, invece, ci sono i veneti che si sono qualificati al terzo turno sbarazzandosi senza problemi della Juve Stabia. La vincente incontrerà una tra Sassuolo e Ternana. Per quanto concerne il capitolo delle probabili formazioni la compagine etnea potrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Marotta e Curiale a comporre il tandem offensivo. Il Verona potrebbe partire col 4-3-3 con Lee, Pazzini e Matos a formare il tridente d’attacco.

Coppa Italia, Catania-Verona: le probabili formazioni del match

CATANIA (3-5-2): Pisseri; Blondett, Lovric, Marchese; Barisic, Biagianti, Lodi, Bucolo, Fornito; Curiale, Marotta. A disposizione: Fabiani, Caccetta, Papaserio, Aya, Noce, Di Grazia, Graziano. Allenatore Sottil.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Almici, Souprayen; Henderson, Gustafson, Laribi; Lee, Pazzini, Matos. A disposizione: Tozzo, Eguelfi, Balkovec, Dawidowicz, Boldor, Zaccagni, Marrone, Di Carmine, Ragusa. Allenatore Grosso