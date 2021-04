Chievo Verona – Pisa 2-0: diretta live e risultato finale

La partita Chievo – Pisa di Lunedì 12 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata di Serie B

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: CHIEVO VERONA-PISA 2-0 SECONDO TEMPO 90' Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l'arbitro decreta la fine col triplice fischio. Chievo Verona e Pisa hanno chiuso sul risultato di 2 a 0. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio 84' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Alessandro De Vitis 83' Gli fa spazio Davide Marsura per Pisa 83' Giuseppe Mastinu si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso 80' Finisce la gara di Luigi Canotto che lascia il rettangolo di gioco 80' Entra in campo Amato Ciciretti per Chievo Verona 80' Abbandona il terreno di gioco Luca Palmiero per Chievo Verona 80' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Massimo Bertagnoli 71' Rete di Manuel De Luca. Conclusione vincente, assist di Matteo Cotali e risultato che adesso è il seguente: 2 a 0 69' Abbandona il campo Francesco Lisi per Pisa 69' Sostituzione per Pisa entra in campo Andrea Beghetto 69' Finisce qui la partita di Nicholas Siega che lascia il campo 69' Simone Palombi in campo, prende il posto del compagno di squadra 62' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'indirizzo di Matteo Cotali 62' Abbandona il campo Filip Đorđević per Chievo Verona 62' Spazio a Manuel De Luca, nuova mossa per l'allenatore 62' Lascia il campo Michael Fabbro per Chievo Verona 62' Antonio Di Gaudio in campo, prende il posto del compagno di squadra 59' Il direttore di gara sventola il cartellino per Nicholas Siega, autore dell'intervento scorretto 55' Michele Marconi fuori campo per dar spazio al compagno 55' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Robert Gucher 55' Abbandona il campo Eros Pisano per Pisa 55' Giuseppe Sibilli fa il suo ingresso in campo 46' Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo, ci siamo, partiti! PRIMO TEMPO 45' Doppio fischio del direttore di gara e squadre che lasciano il terreno di gioco sul risultato di 2 a 0. Non perdevi il secondo tempo fra poco qui 44' Il direttore di gara estrae il giallo a Davide Marsura 34' Eros Pisano viene ammonito dall'arbitro 19' Cartellino di color giallo per Michael Fabbro 12' Luca Palmiero viene ammonito dall'arbitro 3' Rete di Luca Garritano. Conclusione con un tocco di testa e risultato che adesso è il seguente: 1 a 0 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Chievo Verona e Pisa!



Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Chievo Verona - Pisa, siamo pronti a seguire assieme l'incontro CHIEVO VERONA: Adrian Šemper; Maxime Leverbe, Matteo Cotali, Vasile Mogos, Guillaume Gigliotti, Joel Obi, Luca Palmiero (dal 35' st Massimo Bertagnoli), Michael Fabbro (dal 17' st Antonio Di Gaudio), Luca Garritano, Luigi Canotto (dal 35' st Amato Ciciretti), Filip Đorđević (dal 17' st Manuel De Luca). A disposizione: Andrea Seculin, Michele Bragantini, Michele Rigione, Daniel Pavlev, Emanuele Zuelli, Emanuele Giaccherini, Mattia Viviani, Francesco Margiotta. Allenatore: Alfredo Aglietti.



PISA: Stefano Gori; Samuele Birindelli, Eros Pisano (dal 10' st Robert Gucher), Antonio Caracciolo, Nicholas Siega (dal 24' st Andrea Beghetto), Marius Marin, Alessandro De Vitis, Luca Mazzitelli, Francesco Lisi (dal 24' st Simone Palombi), Michele Marconi (dal 10' st Giuseppe Sibilli), Davide Marsura (dal 38' st Giuseppe Mastinu). A disposizione: Simone Perilli, Leonardo Loria, Francesco Belli, Andrea Meroni, Simone Benedetti, Alessandro Quaini, Danilo Soddimo. Allenatore: Luca D'Angelo.



Reti: al 3' pt Luca Garritano, al 26' st Manuel De Luca.



Presentazione della partita

VERONA – Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 19:00 scenderanno in campo Chievo e Pisa per il posticipo della 33° giornata del campionato di Serie B. Il Chievo, nonostante non abbia giocato la sfida contro l’Empoli il giorno di Pasquetta per problemi legati al Covid che avevano interessato la squadra toscana, ha mantenuto l’ottavo posto, in zona play off. Il Chievo però non vince dal 2 marzo, 3-0 al Pordenone, e non è in un periodo particolarmente positivo; ha inanellato 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 gol e subendone 8. I gialloblù sono ancora in lizza per i playoff, visto anche il recupero da giocare con il Cittadella, ma devono cambiare passo già da questa sera.Il Pisa é reduce da 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 4 reti e ne ha subito 6.Un rallentamento evidente per la squadra di Luca D’Angelo, rimasta ferma a quota 40. Entrambi in Serie B e ambedue terminati con due reti per parte i precedenti interni del ChievoVerona col Pisa. Un equilibrio che regna sovrano come testimoniano anche i tre pareggi registrati in Toscana. La gara di andata, giocata il 22 dicembre 2020, é finita in parità con 2-2. Il Chievo é dato per favorito con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.90. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 19:00 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. L’Empoli guida la classifica di Serie B con 62 punti, il Lecce é in seconda posizione con 58 mentre al terzo posto troviamo la Salernitana con 57.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Chievo – Pisa, posticipo della 33° giornata del campionato di Serie B, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le dichiarazioni dei tecnici alla vigilia

Alla vigila dalla gara Alfredo Aglietti, allenatore del Chievo, ha ricorato come quella dell’andata fosse stata una gara combattuta. Ora però é più importante guardare dentro se stessi che gli avversari. Non é più tempo di focalizzarsi troppo sull’aspetto tattico, quel che conta é raggiungere i playoff.

Luca D’Angelo, allenatore del Pisa, sarà costretto a seguire dalla tribuna causa squalifica. Al suo posto l’allenatore in seconda Riccardo Taddei che descrive così l’impegno che attende i nerazzurri: “Si va a Verona per dare battaglia in campo e cercare di portare a casa un risultato positivo. Abbiamo preparato bene la partita e lavorato con intensità e cercheremo di fare una grande prestazione perché è nelle nostre corde. Affrontiamo una squadra forte e organizzata e non ci aspetta una gara semplice ma proveremo a farla nostra“. All’andata ci furono molte polemiche: “Domani mi aspetto una bella partita tra due squadre che sanno giocare a calcio. Mi auguro che tutte le polemiche rimangano fuori dal rettangolo di gioco perché così fanno i professionisti. Ci affronteremo correttamente e ci daremo battaglia come è giusto che sia“.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Riccardo Ros di Pordenone, assistito da Matteo Bottegoni di Terni e Gianluca Sechi di Sassari. Il Quarto Uomo sarà Antonio Di Martino di Teramo

Le probabili formazioni di Chievo Verona – Pisa

QUI CHIEVO – Il Chievo Verona dovrebbeoptare per un 4-4-2, con Semper in porta, terzini Mogos e Renzetti con in mezzo Levrbe e Rigione. In mediana Palmiero e Obi ed esterni Garritano e Ciceretti. In attacco il tandem offensivo formato da Djordjevic e Canotto.

QUI PISA – La novità dell’ultima ora é l’indisponibilità di Vido, che lamenta un problema muscolare. Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Gori tra i pali, pacchetto difensivo composto da Birindelli e Pisano sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a De Vitis e Caracciolo. A centrocampo Birindelli, Siega e Marin. Sulla trequarti Mazzitelli, di supporto al tandem d’attacco Lisi-Marsura.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Garritano, Palmiero, Obi, Ciceretti; Djordjevic, Canotto. Allenatore: Aglietti.

PISA (4-3-1-2): Gori; Pisano, De Vitis, Caracciolo; Birindelli, Siega, Marin, Mazzitelli, Lisi; Marsura, Marconi. Allenatore: D’Angelo