West Bromwich – Southampton 2-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita West Bromwich – Southampton di Lunedì 12 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Premier League

WEST BROMWICH – Lunedì 12 aprile 2021, alle ore 19:00, si giocherà West Bromwich – Southampton , match valido per la 31°giornata di Premier League. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza il Southampton ha vinto con il risultato di 2-0. Sarà il fischietto Hooper incaricato a dirigere questa partita che si disputerà presso lo stadio The Hawthorns. Il Southampton é data per favorito con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.10. Il West Bromwich ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 6 e subendone 4. Il Southampton é reduce da 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 11 reti e subito 9 . Un’ora prime dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 19:00 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale. Ricordiamo che in Premier League guida in classifica il Manchester City con 74 punti a seguire Manchester United con 60 e Leicester con 56 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: WEST BROMWICH ALBION-SOUTHAMPTON FC 2-0 37' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per James Ward-Prowse 35' Goal! Occasione per Matt Phillips che segna, assist di Mbaye Diagne. 2 a 0 32' Gol per West Bromwich Albion, in rete Matheus Pereira che ha realizzato realizzando con freddezza dal dischetto! Il punteggio è di 1 a 0 1' Parte con l’incontro tra West Bromwich Albion e Southampton FC!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo West Bromwich Albion e Southampton FC WEST BROMWICH ALBION: Sam Johnstone; Darnell Furlong, Kyle Bartley, Conor Townsend, Dara O'Shea, Ainsley Maitland-Niles, Okay Yokuşlu, Callum Robinson, Matt Phillips, Matheus Pereira, Mbaye Diagne. A disposizione: David Button, Kieran Gibbs, Semi Ajayi, Lee Peltier, Jake Livermore, Conor Gallagher, Hal Robson-Kanu, Grady Diangana, Karlan Grant. Allenatore: Sam Allardyce.



SOUTHAMPTON FC: Fraser Forster; Kyle Walker-Peters, Ryan Bertrand, Jannik Vestergaard, Jan Bednarek, James Ward-Prowse, Stuart Armstrong, Ibrahima Diallo, Danny Ings, Nathan Redmond, Theo Walcott. A disposizione: Alex McCarthy, Jack Stephens, Karim Salisú, Takumi Minamino, Alexandre Jankewitz, Che Adams, Moussa Djénépo, Nathan Tella, Will Ferry. Allenatore: Ralph Hasenhüttl.



Reti: al 32' pt Matheus Pereira, al 35' pt Matt Phillips.



Ammonizioni: al 37' pt James Ward-Prowse (SOU).





Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro West Bromwich – Southampton , valevole per la giornata 31 del campionato Premier League , verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. C’è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

Le probabili formazioni di West Bromwich – Southampton

Il West Bromwich dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3, con Johnstone in porta, terzini Furlong e Gibbs e al centro Ajayi e Bartley. Davanti alla difesa Sawyers. Più avanzati centrali Gallagher e Maitland-Niles, esterni Grant e Snodgrass. In attacco Diagne. Il Southampton dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 con McCarthy tra i pali, terzini Walker-Peters e Bertrand e al centro della difesa Bednarek e Vestergaard. In cabina di regia Ward-Prowse e Romeu ed esterni Redmond e Minamino. In attacco Ings e Adams.

WEST BROMWICH (4-1-4-1): Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, Gibbs; Sawyers; Grant, Gallagher, Maitland-Niles, Snodgrass; Diagne. Allenatore: Allardyce.

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Redmond, Ward-Prowse, Romeu, Minamino; Ings, Adams. Allenatore: Hasenhuttl.