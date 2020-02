Chievo – Salernitana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Salernitana del 17 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VERONA – Lunedì 17 febbraio, alle ore 21 andrà in scena Chievo – Salernitana, posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/20. I padroni di casa provengono dal pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta sul campo del Pisa e in classifica sono in undicesima posizione con 31 punti, a pari merito con l’Ascoli. Cinque lunghezze in più per la Salernitana, reduce dalla vittoria casalinga di misura contro il Trapani. A dirigere il match del Bentegodi sarà il signor Fourneau della sezione di Roma 1.

La presentazione del match

QUI CHIEVO – Marcolin potrebbe schierare la squadra con il modulo 4-3-3, con Semper in porta e difesa composta dalla coppia centrale Leverbe – Cesar e da Dickmann e Renzetti sulle fasce. A centrocampo Esposito in regia con Segre e Garritano mezze ali. Il tridente d’attacco sarà formato da Ceter e Giaccherini sugli esterni e Djordjevic centrale.

QUI SALERNITANA – Ventura dovrebbe mandare in campo gli stessi della vittoria contro il Trapani. Modulo 3-5-2 con Micai tra i pali e retroguardia formata da Aya, Migliorini e Jaroszynski. In mezzo al campo Dziczek in regia con Maistro ed Akpa Akpro mezze ali mentre sulle fasce ci saranno Lombardi e Cicerelli. Il tandem d’attacco sarà composto da Djuric e Gondo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chievo – Salernitana, posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Chievo – Salernitana

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Esposito, Garritano; Ceter, Djordjevic, Giacchierini. Allenatore: Marcolin.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli; Djuric, Gondo. Allenatore: Ventura.

STADIO: Bentegodi