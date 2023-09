Chiusa a Roma la sessione estiva del Calciomercato 2023

Alle ore 20 del 1° settembre è terminata la sessione estiva della campagna trasferimenti dei calciatori con la fatidica chiusura della porta

ROMA – Gran finale all’Hotel Hilton Rome Eur La Lama in viale Europa 287, per “Il Calciomercato – International Transfer Market” organizzato da ADICOSP – Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi. È stata una due giorni densa di temi, trattati con illustri professionisti, manager e dirigenti delle Istituzioni sportive e politiche. ADICOSP con la chiusura del calciomercato, si pone non solo come associazione di categoria organizzatrice del momento finale della campagna trasferimenti dei calciatori ma anche come organizzatore di un evento che vuole essere un momento di riflessione e aggregazione su temi di attualità e di sviluppo del mondo del calcio. Il Calciomercato organizzato da ADICOSP diventa un punto di riferimento di innovazione e di promozione di azioni concrete per cercare di migliorare l’intero sistema calcio e non solo, attestato ad esempio dalla presentazione del libro “dalla parte degli arbitri” – quattro mosse per eliminare gli atti di violenza e promuovere i valori educativi nel calcio; e dall’introduzione della figura dell’educatore sportivo promossa dall’Associazione Nazionale Educatori Sportivi (ANES) presieduta da Walter Siragusa – oggi al vaglio del parlamento regionale Siciliano, che sta prevedendo un decreto legge per istituzionalizzare tale figura educativa.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Roma, FIGC, LNPB, Lega Pro oltre che dalla FIDS – Federazione Internazionale Direttori Sportivi, Associazioni TFF – The Football Forum, AIAS Associazione Italiana Avvocati dello Sport e FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. “Title sponsor” sarà per la seconda volta Rabona Mobile”.

La mattina è stata dedicata a un tema fondamentale per ADICOSP, quello del rapporto degli stakeholders del mondo del calcio con il workshop moderato da Claudia Marrone (Tuttomercatoweb) su “Il calcio non giocato. Gli Agenti, gli Avvocati e i Direttori Sportivi nel calcio moderno” con gli interventi di Pierpaolo Marino (Atalanta), Daniele Boccucci (TFF), Salvatore Civale (AIAS), Giovanni De Montis, Alessandro Battisti (ADICOSP) e Leonardo Andreotti (TAS).

Un altro importante appuntamento è stato quello in cui si è parlato de “Il Sistema Sport: governo strategico delle relazioni tra impatto e policy” patrocinato da FERPI con la partecipazione di Vincenzo Manfredi (Ferpi Lab), Daniela Bianchi (Ferpi), Giuseppe De Lucia (Ferpi), Francesca Buttara (Lega Basket Serie A) e William Di Marco (AWE Sport).

Nel pomeriggio, si è conclusa la rassegna dei workshop con gli interventi di Flavio Siniscalchi (Capo Dipartimento Sport) che ha portato i saluti del Ministro Andrea Abodi, Giorgio Gaggioli (Vice Presidente AIC) e Lorenzo Valeri (Presidente Commissione Dirigenti Sportivi FIGC) sulla “La Riforma dello Sport e le sue evoluzioni” moderato da Francesco Casarola (Università San Raffaele).

Infine, alle ore 20 è terminata ufficialmente la sessione estiva della campagna trasferimenti calciatori del calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023/24 con la fatidica chiusura della porta.