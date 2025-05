Circuito 2025 del Volley S3: le date degli eventi

Il Circuito 2025 del Volley S3 riparte con l’entusiasmo di sempre e l’obiettivo di coinvolgere ancora più giovani, colorando alcune delle piazze e dei luoghi simbolici più belli d’Italia. Nel progetto Volley S3 la rete, simbolo per eccellenza della pallavolo, viene abbassata per permettere anche ai più piccoli di provare l’emozione della schiacciata e diventa così uno strumento di unione e condivisione, non più di separazione: un ponte che unisce sorrisi, gioco e passione.

Da quest’edizione, il Circuito si arricchisce di una grande novità: accanto ai tradizionali campetti ce ne sarà anche uno interamente dedicato al Sitting Volley S3, un progetto inclusivo che permetterà davvero a tutti di giocare e di scoprire la pallavolo anche da una prospettiva diversa, anche da seduti.

«Oltre alla magia del Volley S3, da questa edizione porteremo nelle piazze anche il Sitting Volley S3: un’ulteriore valorizzazione del progetto rendendolo ancora più inclusivo – spiega Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3 – Con questa ufficializzazione completiamo l’offerta promozionale, che parte dal gioco della schiacciata, lo Spikeball, facendo sedere “tutti a terra” per lanciare il Sitting Spikeball così abbracciamo proprio tutti. Ora dobbiamo puntare sulle scuole, integrando sempre di più il Volley S3 per farne uno strumento educativo integrato e soprattutto inclusivo. Ritorniamo sulle piazze per sensibilizzare i ragazzi e l’intera comunità grazie ad un fumetto realizzato con ESA nel quale Lucky e lo Spike Team affronta l’importanza del progetto Iride. L’iride di tutti coloro che sorridendo m’incontreranno nelle piazze per giocare con noi. All together we can spike».

Il viaggio del Volley S3 inizierà il 20 maggio a Mantova, nella suggestiva Piazza Sordello, per proseguire il 27 maggio a Campobasso, lungo Corso Vittorio Emanuele. Dopo la pausa estiva, il tour riprenderà il 3 ottobre a Parma, nella cornice del Parco Ducale, per poi arrivare alla Reggia di Caserta il 10 ottobre, in una tappa speciale in collaborazione con Komen Italia, e concludersi il 16 ottobre a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà.

Sui campi ci sarà anche Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach. «Lo sport unisce sempre e per questo sarà un’occasione concreta per tanti ragazzi con disabilità di divertirsi insieme ai propri coetanei e, per tutti, un’esperienza formativa e umana per comprendere da vicino cosa significhi convivere con una difficoltà».

La Federazione Italiana Pallavolo punta ad avvicinare i bambini alla pallavolo in modo immediato, divertente e inclusivo, promuovendo un apprendimento basato sul gioco, sull’entusiasmo e sulla crescita motoria, tecnica e relazionale.

«Unire il Volley S3 al Sitting Volley è un segnale bellissimo che racconta quanto lo sport possa essere davvero per tutti, senza distinzioni, coinvolgendo anche i normodotati, che potranno divertirsi sui campi e poi diventare loro stessi messaggeri per coinvolgere ragazzi con disabilità, portandoli a giocare – aggiunge Pasquale D’Aniello, ct della Nazionale di Sitting Volley – Offrire ai più giovani la possibilità di avvicinarsi alla pallavolo anche da una prospettiva diversa significa trasmettere, fin da piccoli, il valore dell’inclusione e della condivisione. È un gesto semplice, ma dal significato profondo: un invito a guardare lo sport con occhi nuovi, creando una rete non solo con i dirigenti e le società, ma anche grazie al progetto Volley S3».

Occasione di crescita, incontro e condivisione per bambini, famiglie, scuole e territori: anche quest’anno il Volley S3 si conferma molto più di un’attività sportiva, è il progetto che continua ad attraversare l’Italia con l’energia contagiosa dello sport più bello del mondo.

I partner del Circuito 2025 sono: ESA con il Progetto IRIDE, EBRI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan Komen, Decathlon e Rai Kids.