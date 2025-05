Training Camp sull’Alpe Cimbra a Folgaria per gli Azzurri

TRENTINO – Come ormai consuetudine, il cammino estivo della Nazionale maschile inizierà dai meravigliosi paesaggi del Trentino. Gli Azzurri del CT Gianmarco Pozzecco, in preparazione a EuroBasket 2025, svolgeranno il tradizionale Training Camp sull’Alpe Cimbra a Folgaria dal 23 al 31 luglio.

Gli atleti, che alloggeranno presso il Golf Hotel di Folgaria, struttura a quattro stelle del gruppo Blu Hotels, sosterranno le sedute di allenamento a porte aperte presso il Palazzetto dello Sport di Piazzale Nazioni Unite (gli orari verranno comunicati nelle prossime settimane).

Giovanni Petrucci, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro: “Ormai possiamo chiamarla una tradizione. Iniziare i percorsi estivi dal Trentino, per la Nazionale maschile, è diventata una piacevole ricorrenza e ciò è reso possibile ogni anno dalla calorosa accoglienza di questo straordinario territorio e dalla competenza delle persone che lavorano affinché ci siano sempre le migliori condizioni possibili. Quest’anno ci attende una competizione di altissimo livello come l’Europeo e il Training Camp è sempre il momento più delicato ed importante della stagione, ovvero quello dove si forma il gruppo e si gettano le basi tattiche per affrontare gli avversari. Sapere di poterlo fare ogni anno in luoghi meravigliosi come Folgaria e l’Alpe Cimbra è un valore aggiunto per lo staff e per gli atleti, che durante questo periodo hanno anche modo di godere delle bellezze del territorio.

Un particolare ringraziamento per l’organizzazione va rivolto al nostro advisor commerciale Master Group Sport, al Trentino Marketing diretto da Maurizio Rossini e all’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra diretta da Daniela Vecchiato. Altra lieta consuetudine sarà tornare a Trento per la Trentino Basket Cup, ovvero i primi due importanti test amichevoli verso l’Europeo. Sono certo che, anche grazie alla stagione di altissimo livello che sta vivendo l’Aquila Basket del Presidente Luigi Longhi, il palazzetto sarà pieno come in occasione delle ultime edizioni”.

Maurizio Rossini, Amministratore Delegato Trentino Marketing: “Ospitare i ritiri delle Squadre Nazionali è da sempre motivo di grande orgoglio per il nostro territorio che nel tempo ha saputo creare un forte feeling con tante federazioni nazionali e internazionali. Grazie a queste partnership, il Trentino partecipa in maniera significativa alle tante sfide e successi delle Nazionali, le cui fondamenta vengono gettate in sede di preparazione, riuscendo al tempo stesso a godere di un impatto mediatico davvero importante. Da oltre 15 anni la Nazionale maschile di pallacanestro sceglie il Trentino come sede di preparazione estiva e da allora si è creato un legame forte con il presidente Petrucci, lo staff, i giocatori, gli allenatori, ultimo fra tutti Gianmarco Pozzecco. A tutti loro diamo il bentornato in Alpe Cimbra, un territorio accogliente, che grazie al livello dei suoi impianti sportivi, il clima e il contesto ambientale, si conferma particolarmente adatto per questo tipo di attività. Il gran finale rappresentato dalla Trentino Basket Cup chiuderà anche stavolta al meglio gli impegni degli Azzurri”.

Daniela Vecchiato, Direttore Apt Alpe Cimbra: “Siamo orgogliosi di accogliere ancora una volta la Nazionale a Folgaria. Questo ritiro rinnova un’amicizia profonda con tutta la squadra e con la Federazione, costruita nel tempo grazie a fiducia, collaborazione e passione comune per lo sport. Per noi è un appuntamento speciale, che assume un significato ancora più importante in questo 2025, anno in cui l’Alpe Cimbra è riconosciuta come Comunità Europea dello Sport. Un segnale forte di come il nostro territorio creda nello sport come strumento di crescita, promozione e coesione. Siamo pronti a offrire, come sempre, il massimo in termini di accoglienza, strutture e calore umano”.

Andrea Nardelli, Direttore Generale Dolomiti Energia Trentino: “È sempre un grande onore e un vero piacere accogliere la Nazionale Italiana di pallacanestro nel nostro territorio, soprattutto in preparazione di un appuntamento così prestigioso come EuroBasket. Siamo orgogliosi di organizzare insieme alla FIP e a Trentino l’undicesima edizione della Trentino Basket Cup, un evento che negli anni ha regalato emozioni, spettacolo e grande entusiasmo. Sarà un weekend di grande basket, con due giornate intense in cui si affronteranno nazionali di alto livello, pronte a regalare al pubblico grande spettacolo”.