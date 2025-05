Gara 4 della Finale Scudetto Super Lega Volley 2025 in diretta

MILANO – Tutto pronto per Gara 4 della Finale Scudetto di SuperLega, in programma domani sera, mercoledì 7 maggio alle ore 20:30: in campo Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, in un match che potrebbe già decretare il nome della squadra campione d’Italia.

Dopo la vittoria ottenuta nell’ultima partita, Itas Trentino è di nuovo in vantaggio nella serie e avrà la possibilità di chiudere i giochi sul campo della Lube.

Una sfida da non perdere, carica di emozioni e adrenalina che sarà visibile in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World (vb.tv).

Mercoledì 7 maggio

Gara 4 Finale Scudetto

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche alle ore 20:30

Telecronaca: Gianluca Pascucci