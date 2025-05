L’estate azzurra 2025 del basket: i principali eventi

Training Camp a Folgaria e sei amichevoli di alto livello per arrivare al top all’appuntamento con EuroBasket 2025, il Campionato Europeo che l’Italia inizierà da Cipro (dal 28 agosto al 4 settembre) con l’obiettivo di continuare poi a Riga nelle fasi a eliminazione diretta (dal 6 al 14 settembre).

Islanda e una tra Polonia e Senegal il 2 e 3 agosto al Trento per la Trentino Basket Cup, Lettonia (9 agosto a Trieste), Argentina (14 agosto a Bologna), ancora Lettonia e poi Grecia (21 e 22 agosto ad Atene per l’Acropolis Tournament). È questo il calendario Azzurro che accompagnerà la Nazionale verso l’Europeo. Tra match intriganti, grandi classiche e la sfida agli argentini che manca dalla finale olimpica di Atene 2004, quest’anno gli appassionati potranno vivere un’estate di grande qualità cestistica.

La coda agonistica del Training Camp sarà come di consueto la Trentino Basket Cup, giunta quest’anno all’undicesima edizione. Gli Azzurri sfideranno sabato 2 agosto alle ore 20.00 la sempre ostica Islanda (una vittoria a Reykjavik e una sconfitta a Reggio Emilia nelle qualificazioni europee) e il giorno seguente, domenica 3 agosto (ore 19,00), una tra Polonia (tra i quattro Paesi che ospiteranno l’Europeo col girone di Katowice) e Senegal, che dopo aver dominato il proprio girone (6/0) nelle qualificazioni ad AfroBasket è in Europa per preparare la competizione continentale che si giocherà in Angola.

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket.

Da Trento a Trieste, dove l’Italia ospiterà la Lettonia di coach Luca Banchi e della stella dei Boston Celtics Kristaps Porziņģis, tra le Nazionali migliori d’Europa (quinto posto nel ranking continentale dietro Serbia, Germania, Francia e Spagna) e con ambizioni di podio a EuroBasket 2025 essendo anche Paese ospitante con un girone e le fasi finali a Riga. Il match è in programma alle ore 20.00 al PalaTrieste sabato 9 agosto.

L’ultimo impegno in Italia coincide con un match diventato iconico per la nostra pallacanestro e che manca da ben 21 anni. Dal 28 agosto 2004 infatti, giorno della finale olimpica ad Atene, Italia-Argentina non è più andata in scena. Le due Nazionali si ritroveranno di fronte al PalaDozza di Bologna giovedì 14 agosto alle ore 20.00 per una sfida imperdibile.

Atene sarà l’ultima tappa verso Cipro: all’OAKA si giocherà uno dei tornei amichevoli più longevi del vecchio Continente, ovvero l’Acropolis Tournament. Gli Azzurri esordiranno nella manifestazione giovedì 21 agosto contro la Lettonia e chiuderanno venerdì 22 agosto contro i padroni di casa della Grecia, primo avversario nel Gruppo C di EuroBaket a Cipro (giovedì 28 agosto).

I biglietti per le gare contro la Lettonia a Trieste (9 agosto) e l’Argentina a Bologna (14 agosto), match organizzati per la FIP dall’advisor commerciale Master Group Sport, saranno messi in vendita nelle prossime settimane.

PROMO DEDICATA AI TESSERATI FIP UNDER 18

Per tutti i tesserati FIP under-18 è attiva una promozione speciale: il biglietto in “Gradinata” e “Curva” costa solo 5€, mentre gli accompagnatori adulti pagano 12€!

Per approfittare della promozione bisognerà seguire le seguenti istruzioni:

Vai alla pagina VivaTicket relativa alla Trentino Basket Cup che trovi a questo indirizzo;

Seleziona il tuo posto nei settori “Gradinata” o “Curva” per le singole giornate (Giornata 1 e Giornata 2);

In basso, nel menu a tendina, selezionare la dicitura “Promo tesserati FIP U18” e/o “Promo accompagnatore tesserato FIP”;

Inserisci il codice FIPTBC25;

Acquista i tuoi biglietti al prezzo riservato FIP!

Per le società interessate a acquistare 20 o più ingressi è possibile contattare la mail trentinobasketcup@aquilabasket.it per ricevere un’offerta dedicata.