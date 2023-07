La partita Cittadella – Lecce di Domenica 30 luglio 2023 in diretta: reti tutte nella ripresa con Strefezza, Corfitzen e Almqvist

LAVARONE – Domenica 30 luglio, sul campo del Centro Sportivo di Lavarone, il Lecce affronterà il Cittadella in un match amichevole pre-campionato; calcio di inizio previsto per le ore 17 (e non 17.30 come inizialmente programmato).

La squadra del neo tecnico Roberto D’Aversa, dopo Postal, Riva del Garda e Rovereto ha rifilato un secco 4-0 al più affermato Padova. Ora l’asticella si alza ancora e ad attenderla é una formazione che si appresta a disputare il torneo cadetto. I salentini subito dopo lasceranno il ritiro di Folgaria. L’esordio in campionato é previsto per il 20 agosto al Via del Mare contro la Lazio. Obiettivo stagionale é quello di conquistare una salvezza tranquilla. Il Cittadella, invece, dopo una annata piuttosto incolore, ripartirà dal “Tombolato” dove affronterà la neopromossa Reggiana.

Tabellino

CITTADELLA (ITA): Kastrati E., Angeli M. (dal 1′ st Frare D.), Baldini E. (dal 1′ st Pittarello F.), Branca S. (dal 31′ st Mattioli A.), Carissoni L. (dal 16′ st Carissoni L.), Carriero G. (dal 1′ st Amatucci F.), Giraudo F. (dal 16′ st Rizza A.), Magrassi A. (dal 16′ st Asencio R.), Pavan N. (dal 16′ st Sottini E.), Tessiore A. (dal 1′ st Embalo C.), Vita A. (dal 16′ st Felicioli G.). A disposizione: Amatucci F., Asencio R., Ceccheto A., Embalo C., Felicioli G., Frare D., Mattioli A., Pittarello F., Rizza A., Sottini E., Veneran F.

LECCE (ITA): Falcone W., Banda L. (dal 16′ st Di Francesco F.), Baschirotto F. (dal 1′ st Blin A.), Gallo A., Gendrey V. (dal 1′ st Venuti L.), Gonzalez J. (dal 45’+1 st Berisha M.), Hjulmand M. (dal 16′ st Bjorkengren J.), Pongracic M., Rafia H. (dal 37′ st Helgason T. J.), Rodriguez P. (dal 1′ st Almqvist P.), Strefezza G. (dal 28′ st Corfitzen J.). A disposizione: Bleve M., Brancolini F., Almqvist P., Berisha M., Bjorkengren J., Blin A., Corfitzen J., Di Francesco F., Dorgu P., Helgason T. J., Listkowski M., Smajlovic Z., Venuti L.

Reti: al 27′ st Strefezza G. (Lecce (Ita)) , al 31′ st Corfitzen J. (Lecce (Ita)) , al 37′ st Almqvist P. (Lecce (Ita)) .

Ammonizioni: al 20′ pt Carriero G. (Cittadella (Ita)), al 23′ st Rizza A. (Cittadella (Ita)), al 32′ st Frare D. (Cittadella (Ita)) al 43′ pt Hjulmand M. (Lecce (Ita)), al 14′ st Helgason T. J. (Lecce (Ita)).

Formazioni ufficiali di Cittadella – Lecce

CITTADELLA: Kastrati, Carissoni, Angeli, Pavan, Giraudo, Branca ©, Vita, Carriero, Tessiore, Magrassi, Baldini. A disposizione: Veneran, Mattioli, Cecchetto, Frare, Sottini, Rizza, Amatucci, Felicioli, Asencio, Pittarello, Embalo. Allenatore: E. Gorini

LECCE: Falcone, Pongracic, Baschirotto, Rafia, Gonzalez, Gendrey, Banda, Gallo, Strefezza, Hjulmand ©, Rodriguez. A disposizione: Bleve, Brancolini, Venuti, Almqvist, Di Francesco, Helgason, Berisha, Listkowski, Björkengren, Smajlovic, Blin, Corfitzen, Dorgu. Allenatore: R. D’Aversa

La presentazione del match

QUI LECCE – La novità di formazione sarà probabilmente il ritorno tra i pali di Wladimiro Falcone, rientrato nei giorni scorsi dalla Sampdoria. Inizialmente D’Aversa dovrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Falcone in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Romagnoli e Pongracic e sulle fasce da Venuti e Gallo. In mezzo al campo Maleh, Hjulmand e Blin. Tridente offensivo composto da Banda, Rodriguez e Strefezza.

La probabile formazione del Lecce del primo tempo

LECCE (4-3-3): Bleve; Venuti, Romagnoli, Pogracic, Gallo; Maleh, Hjulmand, Blin; Banda, Rodriguez, Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro dovrebbe essere trasmessa su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su sito e app dell’emittente.