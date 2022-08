Cittadella – Venezia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cittadella – Venezia di Domenica 28 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata di Serie B 2022-2023

CITTADELLA – Domenica 28 agosto, allo Stadio “Tombolato” di Cittadella, andrà in scena il derby veneto Cittadella – Venezia, valido per la terza giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. La squadra di Edoardo Gorini, dopo aver battuto 4-3 il Pisa all’esordio in campionato, ha perso sul campo del neoretrocesso Cagliari dove, in vantaggio fino a venti minuti dalla fine, si é fatto rimontare e sorpassare dai padroni di casa. Ora, di fronte si troverà un’altra squadra neoretrocessa, il Venezia di Javorcic, che, dopo le sconfitta casalinga contro il Genoa, é andata a vincere in casa del Sudtirol. Tre punti per entrambe per una partita che promette emozioni. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale al 27 giugno 2021 quando i lagunari si aggiudicarono la finale dei playoff. A dirigere il match è stato chiamato Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto di Teramo e D’Ascanio di Ancona; quarto uomo Milone di Taurianova. Al V.A.R. Pezzuto di Lecce, assistito da Cipressa di Lecce.

Presentazione del match

QUI CITTADELLA – Gorini dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali e con retroguardia composta dalla coppia centrale Antonucci-Frare e sulle fasce da Perticone e Vita. A centrocampo Donnarumma, Branca e Danzi. Davanti Asensio e Baldini, supportati da Cassandro sulla trequarti.

QUI VENEZIA – Javorcic dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-3 schierando Joronen tra i pali e una difesa a quattro composta al centro da Wisniewski e Ceccaroni e sulle fasce da Zampano e Zabala. A centrocampo Busio, Tessmann e Fiordilino. Tridente offensivo formato da Pierini, Haps e Novakovich.

Le probabili formazioni di Cittadella – Venezia

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Perticone, Antonucci, Frare, Vita, Donnarumma, Branca, Danzi, Cassandro, Asencio, Baldini. Allenatore: Gorini

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Zabala; Fiordilino, Busio, Tessmann; Pierini, Novakovich, Haps. Allenatore: Javorčić

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.