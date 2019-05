Cittadella-Verona 2-0, il tabellino: doppietta di Diaw

Il tabellino di Cittadella-Verona 2-0 il risultato finale: doppietta di Diaw per il meritato successo della formazione padrona di casa.

CITTADELLA – Nel match valevole per la finale d’andata dei play-off di Serie B il Cittadella batte 2-0 il Verona facendo un passo in avanti verso la prima promozione in Serie A. Un gol per tempo per la compagine di Venturato che sblocca la situazione in avvio con Diaw e raddoppia con lo stesso attaccante a dieci minuti dalla conclusione del match. Grande euforia per la squadra padrona di casa che domenica dovrà difendere le due reti di vantaggio mentre al Verona servirà l’impresa per essere promosso in massima serie.

Cittadella-Verona 2-0: il tabellino del match

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari, Frare, Adorni, Parodi, Rizzo Siega, Iori (83′ Proia), Pasa, Schenetti (67′ Bussaglia), Diaw (89′ Scappini), Moncini. A disposizione: Maniero, Benedetti, Camigliano, Drudi, Scappini, Proia, Ghiringhelli, Maniero, Bussaglia, Cancellotti, Finotto. Allenatore: Venturato.

VERONA (4-3-3): Silvestri, Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Henderson (84′ Di Gaudio), Gustafson, Colombatto, Matos, Di Carmine (76′ Pazzini), Laribi (73′ Lee). A disposizione: Ferrari, Berardi, Munari, Marrone, Pazzini, Balkovec, Lee, Di Gaudio, Danzi, Tupta, Almici, Bianchetti. Allenatore: Aglietti

RETI: 6′ Diaw (C), 80′ Diaw (C)

AMMONIZIONI: Vitale, Colombatto (V)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Pier Cesare Tombolato