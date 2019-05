Serie B, Cittadella-Verona: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Verona: incontro valevole per la finale d’andata dei play-off di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.

CITTADELLA – Tra poco scenderanno in campo Cittadella e Verona nell’incontro valevole per la finale d’andata dei play-off di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Cittadella con Schenetti alle spalle del tandem offensivo formato da Diaw e Moncini mentre il Verona risponde col 4-3-3 con Matos, Di Carmine e Laribi a comporre il tridente d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Verona

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari, Frare, Adorni, Parodi, Rizzo Siega, Iori, Pasa, Schenetti, Diaw, Moncini. A disposizione: Maniero, Benedetti, Camigliano, Drudi, Scappini, Proia, Ghiringhelli, Maniero, Bussaglia, Cancellotti, Finotto. Allenatore: Venturato.

VERONA (4-3-3): Silvestri, Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Henderson, Gustafson, Colombatto, Matos, Di Carmine, Laribi. A disposizione: Ferrari, Berardi, Munari, Marrone, Pazzini, Balkovec, Lee, Di Gaudio, Danzi, Tupta, Almici, Bianchetti. Allenatore: Aglietti