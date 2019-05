Si affrontano Cittadella e Verona per la gara d’andata promozione. Spareggio in Ligue 1, giornata Mondiali under 20

Giovedi 30 maggio si è aperto con il calcio d’oltre oceano. Partiamo dalla Coppa del Brasile con il successo esterno dell’Internacional, 1-0 sul Paysandu mentre vincono in casa Bahia e Gremio rispettivamente 1-0 contro il Sao Paulo e 3-0 contro la Juventude. In Canada finisce 1-1 tra HFX Wanderers e York mentre Forge batte 2-0 l’Edmonton. Nella Copa Sudamericana vincono in casa Botafogo RJ, Penarol, Atl. Nacional e Macara mentre fuori casa colpo esterno per Zulia e la La Equidad. Nella MSL in USA pareggio a suon di gol, 3-3, tra DC United e Chicago Fire; più contenuto (1-1) quello tra Philadelphia Union e Colorado Rapids. Successi casalinghi per Atlanta United e Montreal Impact rispettivamento 3-0 sul Minnesota e 2-1 sul Real Salt Lake. Los Angeles Galaxy vince 2-0 in casa dello Sporting Kansas City. Passiamo alle gare ancora da disputare con il Mondiale Under 20 in primo piano dal pomeggio. Spareggio in Ligue 1 tra Lens – Dijon mentre nella Serie B italiana fari puntati sulla finale di andata tra Cittadella e Verona, match che seguiremo in tempo reale anche con il supporto della webcronaca. Andiamo dunque a vedere il quadro completo con tutti i risultati aggiornati.

