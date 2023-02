Cluj – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Cluj di Giovedì 23 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League

CLUJ – Giovedi 23 febbraio alle ore 18:45 andrà in scena Cluj – Lazio, incontro valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League 2022/2023. Nella gara di andata i biancocelesti si sono imposti per una rete a zero grazie alla realizzazione di Ciro Immobile a pochi secondi dal termine della prima frazione di gioco. Per Sarri saranno numerose le defezioni visto il virus intestinale e gli infortuni che stanno colpendo la Lazio in queste ultime ore. I capitolini dovranno fare a meno di Romagnoli e Radu per infortunio, di Patric per squalifica e di Pedro per l’operazione al naso successiva alla gara contro la Salernitana. Inoltre, in aggiunta ai precedentemente nominati, con molte probabilità non partiranno per la Romania nemmeno Milinkovic e Zaccagni alle prese con la sopracitata influenza intestinale. Il Cluj, padrone di casa, ha ritrovato la vittoria in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro l’FCSB e l’Universitatea Craiova e nella sfida contro la Lazio sarà spinta dai suoi sostenitori che hanno polverizzato tutti i biglietti per la sfida riempiendo tutti i 30 mila posti dello Stadio Constantin Rădulescu. La gara sarà affidata al tedesco Felix Zwayer coadiuvato da Lupp e Achmüller, il quarto uomo sarà Jablonski, mentre al VAR andranno Osmers e Rafalski. L’ultimo precedente in terra rumena risale al 19 settembre 2019 quando la Lazio, guidata da Simone Inzaghi, si fece rimontare perdendo la sfida 2-1 dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Bastos.

La cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: CLUJ - LAZIO Giovedì 23 febbraio alle 17.45 le formazioni ufficiali, dalle 18.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le parole di Sarri alla vigilia

“In questo momento no, abbiamo 7/8 assenze, siamo in difficoltà. E’ da affrontare e superare, ma non è un alibi. Dobbiamo preparare mentalmente molto bene la partita e non peccare di superficialità. Se mi aspettassi di ricevere qualcosa da qualcuno che ha giocato poco lo avrei fatto giocare di più. Deve dimostrarmi di più in allenamento, poi verrà schierato più spesso. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto giocare 21 giocatori, non è vero che non facciamo turnover. E’ un’etichetta che ci hanno affibbiato.” Il mister continua poi parlando degli assenti: “Domani ci sarà il punto sugli assenti. Non si parla più neanche di infortuni, sono malanni stagionali. Milinkovic è tornato solo oggi, ma non in condizioni presentabili, non si è neanche allenato. Zaccagni ha la febbre, Romagnoli invece è in via di guarigione, lo stiamo aspettando. Radu non ha fatto ancora i controlli. Pedro stasera ha un controllo, si spera che possa rimuovere i tamponi e quindi tornare in un paio di giorni con l’apposita mascherina. Sono situazioni da valutare giorno per giorno, specialmente Sergio e Zaccagni, che ha la febbre alta. Marcos Antonio ha avuto un problemino simile a quello di Sergio, ma con un rapporto di 1 a 10”.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri si affiderà al suo solito 4-3-3. Tra i pali andrà Maximiano, in difesa come terzini ci saranno Lazzari e Hysaj mentre al centro le scelte sono forzate e andranno in campo Casale e Gila a causa delle assenze di Romagnoli e Patric. Cataldi avrà le chiavi del centrocampo con Luis Alberto e Vecino che si posizioneranno ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e uno tra Luka Romero e Cancellieri che probabilmente si alterneranno nel corso della gara visto che sia Pedro che Zaccagni sono rimasti a Roma.

QUI CLUJ – Petrescu dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Scuffet tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Kolinger e Burca e sulle fasce da Manea e Camora. In mediana Deac e Muhar. Sulla trequarti Yeboah, Cvek e Krasniqi saranno di supporto all’unica punta Birligea.

Le probabili formazioni di Cluj – Lazio

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Kolinger, Burca, Camora; Deac, Muhar; Cvek, Krasniqi, Yeboah; Birligea. Allenatore: Petrescu.

STADIO: Stadio Constantin Rădulescu

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cluj – Lazio, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference sarà visibile in diretta tv su DAZN . Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Cluj – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)., per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.