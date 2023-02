Fiorentina – Braga: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Braga di Giovedì 23 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara di ritorno dello spareggio per l’accesso agli ottavi di finale della Conference League 2022-2023

FIRENZE – Giovedì 23 febbraio, nella cornice dello Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina – Braga, gara di ritorno dello spareggio per l’accesso agli ottavi di finale della Conference League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

All’andata la squadra di Italiano ha posto una grossissima ipoteca sul passaggio del turno andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga; si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti. In campionato i viola, nelle ultime cinque sfide, hanno raccolto un solo punto, in quanto domenica scorsa, dopo k.o. consecutivi, hanno pareggiato in casa contro l’Empoli; occupano il quattordicesimo posto con 24 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, ventiquattro gol fatti e trenta subiti. I portoghesi erano retrocessi dall’Europa League essendosi piazzati al terzo posto nel Girone D, alle spalle di Royale Union SG e Union Berlino; in Liga, invece, sono terzi con 49 punti in ventuno partite , a -7 dal Benfica e a -2 dal Porto.

Cronaca in tempo reale e tabellino

L’arbitro

Tutti di nazionalità francesi gli arbitri designati. A dirigere il match sarà Benoît Bastien, coadiuvato dagli assistenti Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu; quarto uomo Thomas Leonard. Al Var Benoît Millot, assistito da Eric Wattellier.

La lista UEFA della Fiorentina

Lista A

Portieri – Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori – Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti – Amrabat, Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti – Brekalo, Cabral, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil

Lista B

Favasuli, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano, oltreché allo squalificato Venuti, probabilmente dovrà rinunciare a Milenkovic, uscito anzitempo nella gara contro l’Empoli per un problema all’adduttore. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Sirigu che tra i pali potrebbe prendere il posto di Terracciano e con una difesa a quattro composta al centro da Martinez Quarta e Ranieri e sulle fasce da Dodò e Biraghi. In mediana Amrabat e Mandragora, che ha scontato il turno di squalifica. Tridente offensivo composto da Kouamé, Castrovilli o Gonzalez, e Ikoné.

QUI BRAGA – Jorge dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Matheus in porta e con Gomez, Paulo Oliveira, Niakate e Sequeira pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Al-Musrati, Racic e André Horta. Attacco affidato a Medeiros, Banza e Djalo

Le probabili formazioni di Fiorentina – Braga

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora, Castrovilli; Kouamé, Castrovilli, Ikoné. Allenatore: Italiano.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Sequeira; Al-Musrati, Racic, André Horta; Medeiros, Banza, Djalo. Allenatore: Artur Jorge.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 e sarà trasmesso da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. L’incontro sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 203 satellite) e Sky Sport (numero 255); in streaming, per i soli abbonati Sky su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.