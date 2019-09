Dalle 18.55 i laziali se la vedranno con la squadra rumena per la prima giornata della fase a gironi. Inzaghi sottolinea essere un girone “tosto”

CLUJ – Si sta per concludere l’attesa per il match di Europa League tra Cluj e Lazio che partirà dalle ore 18.55 con diretta su questo sito. Le formazioni ufficiali mostrano i padroni di casa schierati con un 5-3-2 e tandem offensivo formato da Deac e Traoré. Inzaghi ha lasciato a casa alcuni giocatori e nel 3-5-2 inserisce dal primo minuto Vavro e Bastos in difesa mentre a centrocampo c’è spazio per vedere dal primo minuto il neo acquisto Jony. In avanti scontata la presenza di Correa e Caicedo. Il match che sarà diretto da Daniel Stefanski. I suoi assistenti Marcin Boniek e Dawid Igor Golis, e il IV uomo Damian Sylwestrzak. Si tratta della prima in assoluta tra i due club. Più in generale i biancocelesti contro le squadre romene hanno ottenuto 2 vittorie, una sconfitta e 3 pareggi.

Parlando dell’avversario il tecnico Inzaghi ha sottolineato: “Abbiamo un girone complicato, loro si sono giocati un posto in Champions” mentre per la formazione aveva già annunciato come non ci sarebbero stati Immobile, Radu e Luis Alberto. “Il Cluj è una squadra molto fisica, domani sarà una partita difficile. Noi siamo pronti e proveremo a fare una bella prestazione, sperando di vincere”. Quindi parlando di una possibile reazione dei suoi giocatori solo la sconfitta con la SPAL: “Stiamo facendo un grande lavoro, lo dicono i numeri degli anni passati. Però adesso l’asticella va alzata, bisogna migliorare sempre. Non voglio che si esalti il nostro calcio quando finiamo quarti in classifica”.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Cluj – Lazio

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Mike, Burca, Boli, Camora; Djokovic, Bordeianu, Paun; Deac, Traoré. A DISPOSIZIONE: Fernandez, Pascanu, Luis Aurelio, Culio, Golofca, Susic, Omrani. ALLENATORE: Petrescu

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. A DISPOSIZIONE: Proto, Luiz Felipe, Patric, Lulic, Cataldi, Parolo, Adekanye. ALLENATORE: Inzaghi