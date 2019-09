Liga 2019/2020 – La presentazione della quinta giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella quinta giornata della stagione 2019/2020. Big match a Siviglia, il Barcellona vola a Granada.

MADRID – Domani, venerdì 20 settembre, avrà inizio la quinta giornata del massimo campionato spagnolo, la Liga, che si aprirà con il match tra Osasuna e Real Betis alle ore 21:00. Il giorno seguente toccherà ad Atletico Madrid e Barcellona, rispettivamente contro Celta Vigo e Granada. La squadra di Ernesto Valverde non ha iniziato granché bene questa stagione, con soli 7 su 12 conquistati nelle prime quattro giornate di Liga, mentre in Champions è arrivato un pareggio al Signal Iduna Park di Dortmund, dove ha fatto il suo esordio stagionale Messi dopo l’infortunio. Tuttavia, nell’ultimo turno di campionato i blaugrana hanno travolto il Valencia con una manita, nel segno del giovane Ansu Fati. I colchoneros, invece, sono reduci dalla sconfitta in campionato sul campo della Real Sociedad e dal pareggio casalingo in Champions League contro la Juventus. In campionato attualmente occupano la seconda posizione con 9 punti, a meno uno dal Siviglia capolista, che domenica sera se la vedrà al Sanchez-Pizjuan contro il Real Madrid, in terza posizione con 8 punti. Una ghiotta occasione per Atletico Madrid e Barcellona di guadagnare punti sulle rivali e, nel caso della squadra allenata da Simeone, di riprendersi la vetta della classifica. Spettatore interessato anche l’Athletic Bilbao, a quota 8 punti e impegnato nel derby basco contro l’Alavés.

Il programma della quinta giornata di Liga

VENERDI’

Osasuna – Real Betis

SABATO

Villarreal – Real Sociedad

Levante – Eibar

Atletico Madrid – Celta Vigo

Granada – Barcellona

DOMENICA

Getafe – Mallorca

Espanyol – Real Sociedad

Valencia – Leganes

Athletic Bilbao – Alaves

Siviglia – Real Madrid