Collina al VAR Center: “Onore e tensione, come in campo”

Pierluigi Collina visita il VAR Center di Lissone: “Impegno gravoso, come arbitrare. Onore rappresentare l’Italia nel Mondo”

LISSONE – Il Presidente della Commissione Arbitrale della FIFA Pierluigi Collina è stato in visita al VAR Center all`interno dell`iliad International Broadcast Center della Lega Calcio Serie A a Lissone. Collina ha così commentato la giornata ai microfoni di Radio TV Serie A:

“Era tanto tempo che mi ero ripromesso di venire a vedere il VAR Center a Lissone – ha esordito Pierluigi Collina -, ovviamente l’avevo visto sui filmati e nei racconti di Gianluca Rocchi ma fisicamente non c’ero mai stato. Devo fare i complimenti alla Lega Calcio Serie A perché è veramente bello anche a livello di grafica”.

Sente addosso la responsabilità di rappresentare l`Italia nel mondo?

“E’ un onore poterlo fare, l’ho fatto prima come arbitro e ora gestendo gli arbitri nelle competizioni FIFA, è ovviamente un piacere, ma soprattutto un grande onore”.

Cosa succede veramente all’interno del VAR Center? C’è grande responsabilità per chi prende le decisioni qua dentro.

“Mi fa sorridere quando penso che le persone all’inizio si sorprendevano che i Video Match Official venissero vestiti in tuta anziché in giacca e cravatta, poi ci si accorge che escono da qua sudati perché la tensione, non prettamente fisica ma psicologica, di stare concentrati per 90 minuti è importante e pesante. Vivi la partita in maniera diversa, con la stessa concentrazione che in campo, ma senza la possibilità di scaricare correndo la tensione che accumuli: è’ un impegno gravoso e importante che i Video Match Official svolgono nel modo migliore”.

Le viene mai voglia di tornare ad arbitrare?

“Tantissimo, lo sogno, poi peccato che mi sveglio la mattina (ride n.d.r.)”.