Copa America, Colombia – Cile 0-0 (4-5 d.c.r): il tabellino del match

Il tabellino del match Colombia – Cile 0-0 (4-5 d.c.r) il risultato finale, la Roja strappa il pass delle semifinali!

SAN PAOLO – Dopo Brasile ed Argentina, il Cile sarà la terza semifinalista della Copa America 2019, in attesa di scoprire quale sarà il suo avversario tra Uruguay e Perù. La Roja batte la Colombia ai calci di rigore dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0, anche grazie all’intervento del VAR che annulla due gol alla Nazionale vincitrice delle ultime due edizioni. Il primo era stato siglato da Aranguiz, abile a sfruttare una clamorosa incomprensione tra Ospina e Davinson Sanchez, ma l’arbitro annulla con l’ausilio della tecnologia per un fuorigioco iniziale di Sanchez. Il secondo, invece, era stato firmato da Vidal dopo un tocco di mano di Maripan. La Colombia non si rende quasi mai pericolosa e, così, si va ai calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari che entreranno in gioco solo dalle semifinali. Dal dischetto prevale la freddezza: James, Cardona, Cuadrado e Mina da una parte, Vidal, Edu Vargas, Pulgar ed Aranguiz dall’altra, fino al rigore di Tesillo, che spiazza Arias ma calcia fuori. Sanchez, poi, realizza il rigore decisivo, portando la Roja alle semifinali.

Il tabellino del match

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Medina, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe (22’ st Cardona); James, Falcao (32′ st Zapata), Martinez (36’ st Diaz). CT: Queiroz

CILE(4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Vidal, Pulgar, Aranguiz; Fuenzalida (30’ st Pavez), Vargas, Sanchez. CT: Rueda

Reti: –

Ammonizioni: Aranguiz, Vidal (C); Medina, Cuadrado, James (Co)

Espulsioni: –

Recupero: 4′ pt, 4′ st.

Arbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Stadio: Arena Corinthians, San Paolo