Partita clou della giornata alle 15 con Italia – Olanda per i quarti dei Mondiali donne. Si gioca anche la Coppa d’Africa e quella America

Nel segno della Azzurre questo sabato 29 giugno. Alle ore 15 l’Italia femminile affronta l’Olanda per i quarti di finale dei Mondiali. Tra i big match del giorno, per la Coppa America, anche Colombia – Cile che si è conclusa nella notte con il successo dei cileni ai rigori dopo i regolamentari chiusi sullo 0-0. Spazio ancora alla Coppa d’Africa che propone tre incontri a partire dalle ore 16.30 mentre nella MSL in USA si sono già disputate alcune partite. 3-1 casalingo del New York Red Bulls sul Chicago Fire mentre sempre a domicilio ma per 1-0 il successo del Colorado Rapids su Los Angeles FC. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio tutti i risultati della giornata ricordando che quello della nazionale femminile si potrà seguire anche con il supporto della nostra webcronaca.

