Russia 2018, Colombia-Inghilterra: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Colombia-Inghilterra, incontro valevole per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018.

MOSCA – Tra poco scenderanno in campo Colombia e Inghilterra per l’ultimo ottavo di finale del Mondiale di Russia 2018. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per la Colombia con Cuadradoe Quintero a supporto di Falcao mentre l’Inghilterra risponde col 3-4-3 con Lingard, Kane e Sterling a comporre il tridente d’attacco.

Le formazioni ufficiali del match

COLOMBIA (4-3-2-1): Ospina; Arias, Sanchez, Mina, Mojica; Barrios, Sanchez, Lerma; Cuadrado, Quintero, Falcao. Allenatore: Pekerman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard , Kane, Sterling. Allenatore: Southgate