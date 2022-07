La partita Colonia – Milan di Sabato 16 luglio 2022 in diretta: successo dei rossoneri che ripartono

COLONIA – Sabato 16 luglio alle 19, al Rhein Energie Stadion, Colonia e Milan scenderanno in campo per un’amichevole pre-campionato. In caso di parità, però, dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà ai calci di rigore perché in palio c’é la Telekom Cup 2022. É stato definito il match dell’innovazione” in quanto, grazie alla collaborazione tra la squadra di casa e Deutsch Telekom, verranno impiegate svariate tecnologie. Tra queste un sistema di telecamere installate su ogni calciatore del Colonia in modo che i tifosi possano vedere la partita da diverse prospettive, compresa quella di ogni singolo giocatore; feed statistiche in tempo reale, un sistema strategico di gestione della folla, che informerà il tifoso su quale sia il ristorante o il bagno con la coda più breve e molte altre.

Tabellino

COLONIA (GER): Schwabe M., Adamyan S. (dal 1′ st Lemperle T.), Chabot J. (dal 27′ st Martel E.), Hubers T. (dal 16′ st Kilian L.), Kainz F. (dal 27′ st Thielmann J.), Ljubicic D. (dal 28′ pt Schindler K.), Modeste A. (dal 33′ st Dietz F.), Pedersen K. (dal 27′ st Maina L.), Schmitz B. (dal 1′ st Ehizibue K.), Skhiri E. (dal 27′ st Arrey-Mbi B. A.), Uth M. (dal 27′ st Hector J.). A disposizione: Horn T., Arrey-Mbi B. A., Dietz F., Ehizibue K., Hector J., Kilian L., Lemperle T., Maina L., Martel E., Olesen M., Schindler K., Schwirten J., Thielmann J. Allenatore: Baumgart S..

MILAN (ITA): Tatarusanu C., Bakayoko T. (dal 30′ st Brescianini M.), Ballo-Toure F., Diaz B. (dal 1′ st Adli Y.), Florenzi A. (dal 17′ st Roback E.), Gabbia M., Giroud O. (dal 17′ st Michelis N.), Kalulu P. (dal 18′ st Coubis A.), Messias J. (dal 17′ st Traore C.), Pobega T., Rebic A. (dal 16′ st Maldini D.). A disposizione: Mirante A., Adli Y., Bartesaghi D., Brescianini M., Coubis A., Gala A., Maldini D., Michelis N., Roback E., Robotti G., Stanga L., Traore C. Allenatore: Pioli S..

Reti: al 41′ st Dietz F. (Colonia (Ger)) al 16′ pt Giroud O. (Milan (Ita)), al 36′ pt Giroud O. (Milan (Ita)).

Ammonizioni: al 40′ pt Adamyan S. (Colonia (Ger)), al 45′ st Hector J. (Colonia (Ger)) al 45′ st Maldini D. (Milan (Ita)).

Presentazione del match

Per la squadra di Stefano Pioli i prossimi impegni sono previsti il 23 luglio alle 18 contro gli ungheresi del Zalaegerszegi, il 27 luglio alle 19 contro il Wolfsberger, squadra austriaca, il 31 luglio alle ore 18 contro il Marsiglia. L’esordio in campionato é fissato per sabato 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l’Udinese. Il Colonia si é piazzato settimo nell’ultima Bundesliga, conquistando un posto in Conference League, e ha già disputato tre amichevoli vncendone due e pareggiandone una.

QUI COLONIA – Il Colonia potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Schwäbe tra i pali e difesa a quattro composta da Ehizibue, Kilian, Hübers e Hector. In mediana Özcan e Skhiri. Unica punta Modeste davanti ai trequartisti Ljubicic, Uth e Kainz.

QUI MILAN – Pioli potrebbe affidarsi a un modulo speculare con Tatarusanu in porta e con la difesa composta al centro da Gabbia e Kjaer e sulle fasce da Calabria e Ballo-Toure. In mediana Bakayoko e Pobega Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Díaz, Adli;, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Colonia – Milan

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector; Özcan, Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste. Allenatore: Steffen.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Adli; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla app dell’emittente.