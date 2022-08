Como – Brescia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Como – Brescia di Lunedì 29 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in diretta. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della terza giornata di Serie B 2022-2023

COMO – Lunedì 29 agosto, allo Stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como, il Como ospiterà il Brescia nel posticipo della terza giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. Buon avvio di stagione per i lariani di Gattuso, che, dopo aversi fatti rimontare davanti al proprio pubblico dal neoretrocesso, e quotato, Cagliari, si sono ripetuti sul campo di un’altra avversaria ostica quale é il Pisa buttando al vento nel finale la possibilità di portare a casa tre preziosissimi punti. Intanto, dopo Fabregas, per rafforzare le ambizioni della squadra é arrivato l’ex Cagliari Faragò e si sogna Patrik Cutrone. Le Rondinelle di Clotet, invece, dopo aver esordito battendo 2-0 il Sudtirol, sono letteralmente franate in trasferta, andando a perdere 3-0 allo “Stirpe” contro il Frosinone, al termine di una gara che le ha viste letteralmente dominate dall’avversario. Sono complessivamente sessantatré i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventuno vittorie del Como, ventidue pareggi e venti affermazioni del Brescia: l’ultimo incrocio risale allo scorso 26 febbraio quando finì 1- mentre all’andata i lariani si erano imosti in trasferta col punteggio di 2-4. A dirigere il match sarà Gianpiero Miele di Nola, coadiuvato dagli assistenti Francesca Di Monte di Chieti e Nicolò Cipriani di Empoli; quarto uomo Antonino Costanza di Agrigento. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Gianluca Sechi di Sassari.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: COMO - BRESCIA Lunedì 29 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, della 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI COMO – In attesa di poter schierare Fabregas, Gattuso dovrà fare a meno anche di Gatto e Chaja, Fabregas. Spazio al modulo 4-4-2 con Ghidotti in porta e davanti a lui Vignali, Scaglia, Binks e Ioannou. In mezzo al campo Arrigoni e Bellemo, con Blanco e Parigini sulle corsie esterne. Davanti Mancosu e Cerri.

QUI BRESCIA – Clotet dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali e con una retroguardia formata dalla coppia centrale Papetti-Adorni e da Karacic e Mangraviti sulle fasce. A centrocampo van de Looi, con Bisoli e Ndoj mezz’ali. Unico trequartista Moreo, di supporto al tandem di attacco formato da Bianchi e Ayé.

Le probabili formazioni di Como – Brescia

COMO (4-4-2): Ghidotti; Vignali, Scaglia, Binks, Ioannou, Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco, Cerri; Mancuso. Allenatore: Gattuso.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Moreo; Bianchi, Ayè. Allenatore: Clotet.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (canale 255 del satellite), su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.